Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải mã

'Phượng hoàng' huyền thoại có thật, ẩn nấp sau nhà dân?

Một người đàn ông Trung Quốc không ngờ rằng mình đã vô tình phát hiện ra "phượng hoàng" giữa đời thực.

Theo Nguyệt Phạm/Người đưa tin

Sự xuất hiện bất ngờ của "phượng hoàng"

Theo Sohu, vào năm 1983, Quách Tồn Tỏa, người Sơn Tây, Trung Quốc, quyết định trở về quê nhà để làm công việc trông giữ rừng. Một ngày nọ, khi đang đi dạo quanh khu rừng gần nhà, Quách Tồn Tỏa bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phía sau ngôi nhà. Dường như đó là tiếng của con thú đang rình rập kiếm mồi. Anh lập tức đi về hướng đó và cảnh tượng trước mắt khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Đó là lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy một con chim kỳ lạ với bộ lông rực rỡ.

Quách Tồn Tỏa đang kể lại việc lần đầu nhìn thấy &quot;phượng hoàng&quot; trong truyền thuyết. (Ảnh: Sohu)
Quách Tồn Tỏa đang kể lại việc lần đầu nhìn thấy "phượng hoàng" trong truyền thuyết. (Ảnh: Sohu)

Con chim có bộ lông rực rỡ đầy màu sắc. Quách Tồn Tỏa liền nghĩ đến loài "phượng hoàng" mà cha mình thường nhắc đến. Anh vội chạy vào nhà lấy chút ngũ cốc để dụ chim đến gần, và thật kỳ diệu, con chim đã ăn ngay khi nhận ra anh không có ý định làm hại. Trước khi bay đi, chim quay lại nhìn anh rồi phát ra tiếng kêu lạ.

Lai lịch bất ngờ của những con "phượng hoàng"

Sau lần đó, Quách Tồn Tỏa tiếp tục để thức ăn ngoài vườn. Dần dần, mỗi ngày, số lượng chim đến ăn càng tăng lên. Theo lời anh kể, chỉ trong một thời gian ngắn, có đến chục con "phượng hoàng" cùng kéo đến nhà anh.

Con chim mà Quách Tồn Tỏa tìm thấy có bộ lông rực rỡ đầy màu sắc.
Con chim mà Quách Tồn Tỏa tìm thấy có bộ lông rực rỡ đầy màu sắc.

Vào năm 1989, sau khi khoe ảnh chụp những con chim "phượng hoàng" với bạn bè, một sự việc bất ngờ đã xảy ra. Không rõ bằng cách nào, thông tin về những con chim này đã tới tai các chuyên gia động vật học. Một nhóm chuyên gia đã tìm tới tận nhà Quách Tồn Tỏa. Khi đó, danh tính thực sự của những con "phượng hoàng" mới được xác định. Hóa ra, chúng không phải là loài vật trong truyền thuyết mà là chim trĩ đỏ 7 màu, một loài động vật hoang dã quý hiếm, thuộc diện bảo vệ cấp quốc gia ở Trung Quốc.

Chim trĩ đỏ 7 màu, hay còn gọi là trĩ 7 màu, là một loài chim trong họ Phasianidae. Loài này xuất phát từ miền Tây Trung Quốc và hiện nay chỉ còn xuất hiện chủ yếu ở một số khu vực thuộc châu Á. Loài chim này nổi bật với bộ lông nhiều màu sắc sặc sỡ, với các mảng màu vàng óng phủ từ đỉnh đầu đến gốc đuôi, đặc biệt phần cổ và cánh đan xen nhiều khoang sắc lông đen, vàng và tím.

Những con &quot;phượng hoàng&quot; được Quách Tồn Tỏa cho ăn hàng ngày là chim trĩ đỏ 7 màu, một loài động vật hoang dã quý hiếm, thuộc diện bảo vệ cấp quốc gia ở Trung Quốc. (Ảnh: Sohu)
Những con "phượng hoàng" được Quách Tồn Tỏa cho ăn hàng ngày là chim trĩ đỏ 7 màu, một loài động vật hoang dã quý hiếm, thuộc diện bảo vệ cấp quốc gia ở Trung Quốc. (Ảnh: Sohu)

Bộ lông tuyệt đẹp của chim trĩ đỏ 7 màu khiến chúng được ví như "phượng hoàng", loài chim huyền thoại trong văn hóa phương Đông. Đây cũng là lý do tại sao loài chim này được nuôi làm cảnh và có giá trị cao. Người dân thường tin rằng chúng mang lại may mắn và tài lộc nhờ màu sắc đặc biệt.

Tình trạng bảo vệ và bảo tồn loài

Chim trĩ đỏ 7 màu có cơ thể dài từ 80 cm đến 100 cm, riêng bộ lông đuôi của chim đực có thể dài tới 1 mét. Mặc dù có khả năng bay rất tốt, chúng lại ưa thích di chuyển trên mặt đất để kiếm ăn. Thức ăn của chúng gồm lá cây, măng tre, côn trùng và động vật nhỏ. Chúng sống ở độ cao từ 2.500 mét so với mực nước biển, trong môi trường có nhiều cây bụi và rừng chồi.

Chim trĩ đỏ 7 màu có cơ thể dài từ 80 cm đến 100 cm, riêng bộ lông đuôi của chim đực có thể dài tới 1 mét. (Ảnh: Sohu)
Chim trĩ đỏ 7 màu có cơ thể dài từ 80 cm đến 100 cm, riêng bộ lông đuôi của chim đực có thể dài tới 1 mét. (Ảnh: Sohu)
Chim trĩ đỏ 7 màu được coi là quý hiếm và mang giá trị bảo tồn cao tại Trung Quốc. (Ảnh: Sohu)
Chim trĩ đỏ 7 màu được coi là quý hiếm và mang giá trị bảo tồn cao tại Trung Quốc. (Ảnh: Sohu)
Bộ lông tuyệt đẹp của chim trĩ đỏ 7 màu khiến chúng được ví như &quot;phượng hoàng&quot;. (Ảnh: Sohu)
Bộ lông tuyệt đẹp của chim trĩ đỏ 7 màu khiến chúng được ví như "phượng hoàng". (Ảnh: Sohu)

Vì loài chim này được coi là quý hiếm và mang giá trị bảo tồn cao, Quách Tồn Tỏa đã quyết định xây dựng một khu bảo tồn riêng cho những con chim trĩ đỏ 7 màu của mình. Bảo tồn này không chỉ giúp loài chim này phát triển mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã. Nhờ sự bảo vệ của Quách Tồn Tỏa, những con chim này không chỉ sống khỏe mạnh mà còn thu hút khách tham quan và du lịch, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình anh.

Câu chuyện về Quách Tồn Tỏa và những con "phượng hoàng" không chỉ là câu chuyện về một loài động vật quý hiếm, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự bảo vệ thiên nhiên. Từ một loài chim tưởng chừng như chỉ tồn tại trong huyền thoại, giờ đây chúng đã trở thành một phần quan trọng trong công tác bảo tồn động vật hoang dã, đồng thời mang lại nguồn lợi lớn cho những người yêu thiên nhiên.

#loài vật quý giá #phượng hoàng #chim trĩ đỏ 7 màu

Bài liên quan

Giải mã

Điểm tên 8 sinh vật sống dai nhất hành tinh, sốc nặng số 2

Nếu tận thế xảy ra, 8 loài động vật với khả năng bền bỉ và thích nghi vượt trội dưới đây có thể tiếp quản hành tinh khi những loài khác bỏ lại.

Gấu nước (Tardigrades). Gấu nước có khả năng đóng băng trao đổi chất trong trạng thái khô, chịu được bức xạ cực mạnh, áp suất vượt trội và thậm chí cả điều kiện chân không để tái sinh khi có nước.

Xem chi tiết

Giải mã

Đặt camera xuống biển sâu, phát hiện nhiều sinh vật kỳ lạ

Trong một cuộc thám hiểm dưới đáy biển, các nhà nghiên cứu đã ghi lại những hình ảnh khiến cả giới khoa học phải bất ngờ.

Thế giới sinh vật biển kỳ lạ dưới đáy biển Argentina

Theo Schmidt Ocean Institute, vào tháng 8 năm 2025, một cuộc thám hiểm dưới đáy biển tại hẻm núi Mar del Plata ngoài khơi bờ biển Argentina đã mở ra một thế giới sinh vật biển kỳ lạ chưa từng được biết đến. Được thực hiện bởi Viện Hải dương Schmidt (Schmidt Ocean Institute) và Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Argentina (CONICET), cuộc thám hiểm này đã sử dụng phương tiện điều khiển từ xa (ROV) SuBastian để khám phá độ sâu hơn 3.500 mét dưới mặt biển, gần gấp đôi độ sâu của Grand Canyon.

Xem chi tiết

Giải mã

Chân tướng sự thật sinh vật huyền bí ám ảnh triệu dân Nam Mỹ

Chupacabra là một trong những sinh vật huyền bí nổi tiếng nhất thế giới, khiến nhiều cộng đồng hoang mang vì những câu chuyện ly kỳ đầy rùng rợn.

Cái tên đầy ám ảnh. Từ “Chupacabra” trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “kẻ hút máu dê”, phản ánh đúng đặc điểm gắn liền với nó. Ảnh: Pinterest.
Cái tên đầy ám ảnh. Từ “Chupacabra” trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “kẻ hút máu dê”, phản ánh đúng đặc điểm gắn liền với nó. Ảnh: Pinterest.
Lần đầu xuất hiện vào thập niên 1990. Các báo cáo chính thức về Chupacabra bắt đầu xuất hiện ở Puerto Rico vào năm 1995, sau hàng loạt vụ gia súc chết bí ẩn. Ảnh: Pinterest.
Lần đầu xuất hiện vào thập niên 1990. Các báo cáo chính thức về Chupacabra bắt đầu xuất hiện ở Puerto Rico vào năm 1995, sau hàng loạt vụ gia súc chết bí ẩn. Ảnh: Pinterest.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới