Mỡ máu tăng gấp 20 lần, thai phụ 34 tuần viêm tụy cấp được lọc máu cứu sống

Thai phụ 30 tuổi ở Phú Thọ bị viêm tụy cấp do mỡ máu tăng gấp gần 20 lần, được lọc máu kịp thời, sức khỏe mẹ và thai nhi ổn định.

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ ngày 21/4 cho biết, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc vừa thực hiện lọc máu cứu một thai phụ mang thai 34 tuần bị viêm tụy cấp, nguy cơ đe dọa tính mạng cả mẹ và con.

Bác sĩ thăm khám cho thai phụ. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân L.N.L. (30 tuổi, trú xã Tiên Lương) nhập viện ngày 9/4 trong tình trạng đau bụng dữ dội, tăng dần, kèm mệt mỏi. Kết quả xét nghiệm cho thấy mỡ máu tăng rất cao, gần gấp 20 lần bình thường, được chẩn đoán viêm tụy cấp. Trước đó, bệnh nhân từng bị viêm tụy cấp ở lần mang thai thứ hai nhưng mức độ nhẹ hơn.

Các bác sĩ nhận định đây là tình huống nguy hiểm, có thể dẫn đến sốc, suy đa tạng, tắc mạch. Sau hội chẩn, bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để lọc huyết tương nhằm loại bỏ nhanh lượng mỡ dư thừa.

Sau khoảng 3 giờ lọc máu liên tục, lượng lipid trong huyết tương giảm rõ rệt, tình trạng viêm tụy được cải thiện. Các triệu chứng đau bụng giảm, chỉ số xét nghiệm dần về mức an toàn, thai nhi phát triển ổn định.

Sau một tuần điều trị tích cực, bệnh nhân ổn định và được xuất viện, tiếp tục theo dõi thai kỳ theo hướng dẫn bác sĩ.

Theo các bác sĩ, viêm tụy cấp do tăng triglycerid ở phụ nữ mang thai nếu không can thiệp kịp thời có thể gây hoại tử tụy, nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng, đe dọa tính mạng mẹ và con.

Chuyên gia khuyến cáo phụ nữ mang thai, đặc biệt người có tiền sử rối loạn mỡ máu, viêm tụy, béo phì hoặc đái tháo đường thai kỳ cần theo dõi chặt chẽ chỉ số lipid máu để phát hiện sớm và xử trí kịp thời.

