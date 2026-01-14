Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Phú Thọ định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

UBND tỉnh Phú Thọ công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Nguyễn Hinh

Chiều 14/1, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

anh-3.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông trao Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh cho Sở Tài chính - cơ quan chủ trì lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: CTV

Theo Quyết định số 2468 ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ được xây dựng trên toàn bộ diện tích 9.361,38 km², bám sát các định hướng phát triển của đất nước, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Quy hoạch xác định 5 quan điểm phát triển chủ đạo, tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao đời sống Nhân dân.

Không gian phát triển của tỉnh được tổ chức theo định hướng “Ba hành lang - Một vành đai - Năm trục động lực”, gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Đất Tổ, đặc biệt là Văn hóa Mường và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Mục tiêu đến năm 2030, Phú Thọ trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô và Trung du, miền núi phía Bắc; là trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế và đào tạo chất lượng cao.

Giai đoạn 2026-2030, GRDP của tỉnh phấn đấu tăng bình quân 11-12%/năm, cơ bản không còn hộ nghèo. Tầm nhìn đến năm 2050, Phú Thọ hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xã hội phát triển phồn vinh, người dân có chất lượng cuộc sống cao, hạnh phúc.

anh-5.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lập, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: CTV

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã trao Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh cho lãnh đạo Sở Tài chính - cơ quan lập điều chỉnh quy hoạch.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh quy hoạch lần này thể hiện tư duy phát triển mới, cách tiếp cận tổng thể, dài hạn và khoa học; là văn bản nền tảng, đóng vai trò “kim chỉ nam” cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương nghiêm túc tổ chức thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt; khẩn trương cụ thể hóa bằng các quy hoạch ngành, lĩnh vực, chương trình hành động và danh mục dự án trọng điểm; bảo đảm thống nhất, đồng bộ, không để xảy ra tình trạng chồng chéo hoặc đi chệch định hướng quy hoạch tỉnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Phú Thọ đã trao Bằng khen cho 2 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

#Phú Thọ #điều chỉnh quy hoạch tỉnh #tầm nhìn 2050 #UBND tỉnh Phú Thọ #phát triển kinh tế xã hội

Bài liên quan

Chính trị

Công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch thành phố Hải Phòng

UBND TP Hải Phòng vừa công bố Quyết định điều chỉnh quy hoạch thành phố giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân công bố Quyết định 5455/QĐ ngày 31/12/2025 của UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

88777.jpg
Một góc thành phố Hải Phòng. Ảnh: Hồng Phong
Xem chi tiết

Chính trị

Hải Phòng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030

HĐND TP Hải Phòng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, khẳng định Hải Phòng đi đầu triển khai điều chỉnh quy hoạch.

Sáng 31/12, HĐND thành phố Hải Phòng tổ chức Kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để thực hiện các công việc cấp thiết phát sinh từ thực tiễn trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố theo luật định.

888766.jpg
Kỳ họp thứ 33 HĐND thành phố Hải Phòng
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Ngày 14/1, tại Hà Nội, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng tiến hành tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội. Chủ trì buổi tổng duyệt, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá các bước thực hiện công việc, trong đó công tác an ninh an toàn được đảm bảo rất tốt.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Ngày 14/1, tại Hà Nội, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng tiến hành tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội. Chủ trì buổi tổng duyệt, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá các bước thực hiện công việc, trong đó công tác an ninh an toàn được đảm bảo rất tốt.