Phú Thọ định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

UBND tỉnh Phú Thọ công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Chiều 14/1, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông trao Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh cho Sở Tài chính - cơ quan chủ trì lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: CTV

Theo Quyết định số 2468 ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ được xây dựng trên toàn bộ diện tích 9.361,38 km², bám sát các định hướng phát triển của đất nước, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Quy hoạch xác định 5 quan điểm phát triển chủ đạo, tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao đời sống Nhân dân.

Không gian phát triển của tỉnh được tổ chức theo định hướng “Ba hành lang - Một vành đai - Năm trục động lực”, gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Đất Tổ, đặc biệt là Văn hóa Mường và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Mục tiêu đến năm 2030, Phú Thọ trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô và Trung du, miền núi phía Bắc; là trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế và đào tạo chất lượng cao.

Giai đoạn 2026-2030, GRDP của tỉnh phấn đấu tăng bình quân 11-12%/năm, cơ bản không còn hộ nghèo. Tầm nhìn đến năm 2050, Phú Thọ hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xã hội phát triển phồn vinh, người dân có chất lượng cuộc sống cao, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lập, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: CTV

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã trao Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh cho lãnh đạo Sở Tài chính - cơ quan lập điều chỉnh quy hoạch.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh quy hoạch lần này thể hiện tư duy phát triển mới, cách tiếp cận tổng thể, dài hạn và khoa học; là văn bản nền tảng, đóng vai trò “kim chỉ nam” cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương nghiêm túc tổ chức thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt; khẩn trương cụ thể hóa bằng các quy hoạch ngành, lĩnh vực, chương trình hành động và danh mục dự án trọng điểm; bảo đảm thống nhất, đồng bộ, không để xảy ra tình trạng chồng chéo hoặc đi chệch định hướng quy hoạch tỉnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Phú Thọ đã trao Bằng khen cho 2 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.