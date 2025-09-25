Phong trào thi đua yêu nước khơi dậy khát vọng cống hiến

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng khẳng định, việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước có vai trò rất quan trọng, cấu thành sức mạnh bên trong, khơi dậy và đánh thức mạnh mẽ khát vọng cống hiến...

Sáng 25/9, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV. Sự kiện nhằm tôn vinh những điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2021-2025, đồng thời khơi dậy khí thế mới cho chặng đường 2025-2030. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ 4.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng khẳng định, với phương châm "Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến”, toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành đã nỗ lực thi đua và đạt được nhiều kết quả.

Trong 5 năm qua, Bộ đã trình khen gần 400 Huân chương Lao động, gần 800 Bằng khen của Thủ tướng, 26 tập thể được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ, Chủ tịch nước trao tặng 16 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 112 Giải thưởng Nhà nước, 124 nghệ sĩ nhân nhân, 268 nghệ sĩ ưu tú, 65 nghệ nhân nhân dân, 563 nghệ nhân ưu tú.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 4. Ảnh: Trần Huấn.

Đặc biệt, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành, Bộ vinh dự được trao Huân chương Lao động hạng Nhất - phần thưởng cao quý ghi nhận thành tích xuất sắc giai đoạn 2021-2025.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng khẳng định, việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước có vai trò rất quan trọng, cấu thành sức mạnh bên trong, khơi dậy và đánh thức mạnh mẽ khát vọng cống hiến của mỗi tổ chức, mỗi đơn vị, mỗi cá nhân. "Thi đua để cùng nhau thực hiện cho bằng được tuyên ngôn hành động của Bộ và Ngành: “Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối”, góp phần quan trọng thực hiện khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã xác định".

Phó Thủ tướng Lê Thành Long ghi nhận những nỗ lực cố gắng của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Ảnh: Trần Huấn.

Ghi nhận những nỗ lực cố gắng của ngành văn hoá thể thao và du lịch, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long giao 6 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới: ngành văn hoá cần tiếp tục gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh; gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Phát triển du lịch bền vững, sáng tạo, chuyên nghiệp, văn minh, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, gắn thi đua rèn luyện thể dục thể thao với nâng cao sức khỏe, tầm vóc, chất lượng nguồn nhân lực; Phát huy hơn nữa vai trò của công tác báo chí, xuất bản là công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, là diễn đàn tin cậy của nhân dân và là cầu nối quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

"Đẩy mạnh chuyển đổi số; triển khai đồng bộ ứng dụng công nghệ số trong quản lý và số hóa di sản, bảo tàng, thư viện, điện ảnh; phát triển các nền tảng quảng bá văn hóa trực tuyến, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu lớn trong toàn Ngành; Đổi mới toàn diện phong trào thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Khen thưởng phải công khai, minh bạch, kịp thời, chú trọng đến người lao động trực tiếp, những cán bộ bám cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước trong toàn xã hội", Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cho biết.

Tại Đại hội, Phó thủ tướng Lê Thành Long và Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Mai Đức Chung, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia và tặng 3 tập thể: Cục Di sản văn hoá, Vụ Tổ chức cán bộ, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam Cờ thi đua của Chính phủ năm 2024.

Ông Mai Đức Chung xúc động bày tỏ: "Bóng đá nữ chúng ta phát triển có thành tích rất lớn dù còn nhiều khó khăn tồn tại. Chúng ta hãy cố gắng vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm cao để cùng Đại hội thi đua yêu nước toàn ngành văn hoá thể thao du lịch để có thành tích tốt nhất".

Ba tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Ảnh: Trần Huấn.

Đại hội cũng biểu dương thành tích các phong trào thi đua và tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc", "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ", các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu nhằm tạo động lực trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ, qua đó khơi dậy và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Bộ VHTTDL trong thời gian tới.