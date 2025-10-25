Phòng ngừa tội phạm mạng - tuyến đầu của công ước Hà Nội

Công ước chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) không chỉ tập trung vào xử lý hành vi vi phạm, mà đặt trọng tâm vào phòng ngừa – coi đây là tuyến đầu của an ninh mạng.

Đây là tư duy tiến bộ và nhân văn: thay vì chỉ phản ứng sau khi sự cố xảy ra, Công ước hướng đến việc xây dựng một môi trường số an toàn, lành mạnh ngay từ gốc.

Chủ tịch nước Lương Cường, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và đoàn đại biểu Việt Nam dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh VGP/Hải Minh

Theo tinh thần của Công ước, công tác phòng ngừa không thể là nhiệm vụ riêng của cơ quan nhà nước. Đó là trách nhiệm chung của toàn xã hội – từ chính phủ, doanh nghiệp, trường học, tổ chức xã hội cho đến từng người sử dụng Internet. Mỗi cá nhân, khi hành xử có trách nhiệm và tỉnh táo trên không gian mạng, chính là đang góp phần bảo vệ cộng đồng.

Công ước cũng nhấn mạnh vai trò của chuyên gia an ninh mạng, nhà nghiên cứu và tổ chức công nghệ trong việc chia sẻ tri thức, cảnh báo sớm rủi ro, phát triển các giải pháp bảo mật và hỗ trợ người từng vi phạm tái hòa nhập cộng đồng. Đây là cách tiếp cận “lấy con người làm trung tâm”, đề cao giá trị của giáo dục, hiểu biết và sự bao dung trong bảo vệ an ninh mạng.

Phòng ngừa là nền tảng của an ninh. Khi mọi người cùng chung tay, không gian mạng sẽ không chỉ là nơi giao tiếp và sáng tạo, mà còn là môi trường đáng tin cậy – nơi niềm tin, tri thức và tinh thần trách nhiệm trở thành lá chắn vững chắc nhất.