Philipines thần tốc hiện đại hóa hải quân với công nghệ Hàn Quốc

Hải quân Philippines trong nhiều thập kỷ phụ thuộc vào các lớp tàu chiến cũ của Mỹ, nhưng giờ đây, lực lượng này đang dần được đưa vào biên chế với số lượng tàu chiến mới liên tục.

Những khả năng mới này là một phần của chương trình hiện đại hóa hải quân nhanh chóng đang được Philippines theo đuổi.

Nhà đóng tàu lớn nhất thế giới, HD Hyundai Heavy Industries (HHI) của Hàn Quốc, là nhà cung cấp chính các tàu mới này và tàu chiến mới nhất phục vụ trong biên chế Philippines là khinh hạm HDF-3200 Hybrid thứ hai.

Tàu khu trục BRP Diego Silang (FFG-07) di chuyển từ Hàn Quốc đến Vịnh Subic để bàn giao cho Hải quân Philippines.

Hải quân Philippines – hay gọi tắt là PN – đã đưa tàu BRP Diego Silang vào hoạt động vào ngày 2/12. Sự kiện quan trọng này diễn ra chỉ nửa năm sau khi tàu BRP Miguel Malvare đầu tiên đi vào hoạt động.

Hai khinh hạm này đã được đặt hàng từ HD HHI thông qua hợp đồng trị giá 28 tỷ peso (550 triệu USD) được ký kết vào năm 2021. Với lượng giãn nước 3.200 tấn và chiều dài 118,4m, đây là những tàu chiến tinh vi nhất mà Philippines từng sở hữu.

Chuẩn Đô đốc Roy Vincent Trinidad, người phát ngôn của Hải quân Philippines tại Biển Tây Philippines, phát biểu tại lễ đưa vào hoạt động tàu Diego Silang: “Điều này sẽ bổ sung vào đội tàu chiến chủ lực của Philippines, có khả năng tuần tra đến tận vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi và thậm chí xa hơn nữa. Đây sẽ là tàu chiến hiện đại nhất mà chúng tôi có.”

Hàng loạt khí tài quân sự được Philipines mua sắm từ Hàn Quốc trong quá trình hiện đại hóa Hải quân.

Đây cũng là những tàu chiến đầu tiên của Philippines được trang bị hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng, với 16 ống phóng tên lửa VL MICA của MBDA. Chúng cũng mang theo tám tên lửa chống hạm SSM-700K C-Star của nhà sản xuất tên lửa Hàn Quốc LIG Nex1.

Cặp tàu này sẽ gia nhập cùng hai khinh hạm khác do công ty đóng tàu Hàn Quốc này đóng trước đó. Hai khinh hạm lớp Jose Rizal 2.600 tấn này đã được đưa vào biên chế trong giai đoạn 2020-2021, đánh dấu sự khởi đầu cho mối quan hệ sinh lời giữa Hyundai và khách hàng Philippines.

Tại xưởng đóng tàu Ulsan của Hyundai, tàu Diego Silang đang được đóng, cũng như tàu tuần tra xa bờ (OPV) đầu tiên cho Philippines. Người phát ngôn của công ty cho biết tàu này sẽ được bàn giao cho Manila vào tháng 3 năm 2026, sau khi chạy thử trên biển và hoàn thiện trang bị.

Theo đơn đặt hàng năm 2022, Hyundai đang đóng sáu tàu tuần tra ngoài khơi HDP-2200+ cho Hải quân Philippines. Chiếc thứ hai trong lớp - Rajah Lakandula - đã được hạ thủy vào ngày 20 tháng 11, và cả sáu chiếc dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động vào năm 2028.

Tham vọng của hải quân Philippines

Người phát ngôn Trinidad cho biết các cuộc thảo luận đang được tiến hành để đóng thêm một cặp khinh hạm. Theo chương trình Re-Horizon 3 của lực lượng vũ trang, lực lượng hải quân đã dành 43 tỷ peso (294 triệu USD) cho hai khinh hạm mới và vũ khí trên chúng.

Hải quân vẫn chưa chọn được nền tảng, nhưng Hyundai đang chào hàng phiên bản nâng cấp của HDF-3200 hoặc HDF-3500 lớn hơn. Việc trao hợp đồng có thể sớm diễn ra, và việc chọn Hyundai một lần nữa sẽ mang lại lợi thế chung.

HD Hyundai mô tả Philippines là một "khách hàng chiến lược". Một giám đốc điều hành chia sẻ với Defense News: "Tàu thương mại là mảng kinh doanh chính của chúng tôi, và doanh thu tàu hải quân chiếm khoảng 10% tại HHI. Mặc dù tỷ trọng doanh thu còn nhỏ, nhưng niềm tự hào và công nghệ của chúng tôi không hề nhỏ, thậm chí còn vượt trội hơn cả mảng kinh doanh tàu thương mại."

Philippines được Huyndai xem là một "khách hàng chiến lược".

Một nhà đóng tàu hải quân lớn khác của Hàn Quốc là Hanwha Ocean. Hiện tại, công ty đang xúc tiến đóng tàu ngầm diesel-điện KSS-III theo yêu cầu mới của Philippines.

Do hai đối thủ đóng tàu này đã cạnh tranh trực tiếp với nhau trong các cuộc thi ở nước ngoài nên Cục Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng của nước này đã quyết định đứng ra làm trung gian.

Để tránh chồng chéo trong kinh doanh, ba bên đã ký biên bản ghi nhớ vào ngày 25 tháng 2 để tạo ra đội hình “Một đội” thống nhất các chiến dịch tiếp thị của họ. Hanwha Ocean được cho là sẽ dẫn đầu các chiến dịch xuất khẩu tàu ngầm, trong khi xưởng đóng tàu Hyundai chịu trách nhiệm sản xuất tàu chiến mặt nước.

Tuy nhiên, thỏa thuận đó không giúp giảm bớt sự cạnh tranh nội bộ giữa hai ông lớn ngành đóng tàu. Ví dụ, hai công ty hiện đang cạnh tranh để giành được hợp đồng cung cấp tàu khu trục cho cả Saudi Arabia và Thái Lan.

Trong khi đó, tại triển lãm Quốc phòng & An ninh 2025 diễn ra tháng trước tại Bangkok, Hyundai đã trưng bày các mô hình thu nhỏ của tàu hộ vệ HDF-3200, HDF-3600 và HDF-4000 như những giải pháp phù hợp cho Hải quân Hoàng gia Thái Lan. Tương tự, Hanwha Ocean cũng giới thiệu tàu hộ vệ Ocean-40F 4.000 tấn cho Thái Lan.

Ngay cả khi nhiều lực lượng hải quân phương Tây đang phải vật lộn hoặc hủy bỏ các chương trình đóng tàu chiến thì các nhà đóng tàu Hàn Quốc như HD Hyundai Heavy Industries vẫn luôn ghi nhận thành tích giao hàng đúng hạn và trong phạm vi ngân sách.