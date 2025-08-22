Hà Nội

Sống Khỏe

Phẫu thuật tạo hình điều trị sẹo co kéo phức tạp bàn ngón tay 25 năm

Đây là một loạt các kỹ thuật tạo hình khá phức tạp nhưng đem lại rất nhiều lợi ích cho người bệnh.

Thúy Nga

Vừa mới đây, khoa Phẫu thuật Tạo hình- Bệnh viện đa khoa Đức Giang tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nam LAD 27 tuổi, người dân tộc Mông, vào viện với tình trạng sẹo bỏng co kéo phức tạp bàn ngón tay bên (T).

Qua khai thác tiền sử, bệnh nhân bị tai nạn sinh hoạt vết thương bàn tay lúc 1 tuổi, lúc 2 tuổi đã được phẫu thuật ghép da. Từ đó đến nay, do hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, hiểu biết, tiếng Kinh còn nhiều hạn chế nên bệnh nhân không điều trị gì thêm.

seo-co-keo.jpg
Sẹo co kéo phức tạp, biến dạng bàn ngón tay do tai nạn sinh hoạt 25 năm - Ảnh BVCC

ThS.BS Phạm Duy Linh khám và cho biết đây là một trường hợp sẹo co kéo phức tạp, biến dạng bàn ngón tay bên (T). Sẹo co kéo dạng dính ngón 4,5, hai ngón dính mặt bên và dính chặt mặt gan ngón vào lòng bàn tay. Kèm theo biến dạng hình thái giải phẫu, mất vận động ngón. Ngoài ra, có nhiều dải xơ co kéo các khe kẽ làm hẹp, dính các kẽ ngón.

Sau khi khám, xét nghiệm và hội chẩn kỹ càng với các chuyên khoa nhận định đây là một trường hợp khó, do bệnh nhân để quá lâu (25 năm) không điều trị gây biến dạng nặng, ảnh hưởng đến chức năng vận động bàn ngón tay (T). Bác sĩ Linh đã phải tiến hành sử dụng nhiều kỹ thuật phẫu thuật tạo hình phức tạp giúp bệnh nhân.

seo-co-keo-2.jpg
Ngay sau phẫu thuật điều trị sẹo co kéo phức tạp bàn ngón tay (T) - Ảnh BVCC

Đầu tiên là cắt bỏ các tổ chức sẹo xơ, giải phóng tối đa, nhưng vẫn bảo tồn tổ chức mạch máu, thần kinh, gân của ngón tay. Sau đó, phẫu thuật tách dính các ngón tay, mở rộng khe kẽ các ngón bằng cách sử dụng các vạt da tại chỗ.

Kết thúc, bác sĩ cố định trục xương ngón và ghép da dày toàn bộ (lấy da ghép vùng bẹn cùng bên) giúp che phủ các tổn khuyết sau cắt sẹo. Đây là một loạt các kỹ thuật tạo hình khá phức tạp nhưng đem lại rất nhiều lợi ích cho người bệnh, vừa giải quyết tình trạng co kéo, giúp giải phóng tổ chức, cải thiện chức năng vận động của bàn tay và nâng cao giá trị về mặt thẩm mỹ.

Sau 7 ngày, ngón tay cải thiện chức năng vận động, vạt, da ghép sống tốt.

seo-co-keo1.jpg
Sau 7 ngày, ngón tay cải thiện chức năng vận động, vạt, da ghép sống tốt - Ảnh BVCC

Theo ThS.BS Linh: “Sau phẫu thuật, để đạt được hiệu quả như mong muốn, người bệnh cần đặc biệt tuân thủ các chỉ dẫn của bác sĩ. Nên hạn chế vận động mạnh trong thời gian đầu, chăm sóc vệ sinh vết mổ đúng cách, chế độ ăn uống khoa học sẽ giúp vết mổ nhanh lành, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn".

