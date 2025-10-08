Phát triển nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên mới

"Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, Đảng ta đã xác định ba đột phá chiến lược, trong đó phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, giữ vai trò trụ cột", TS Vũ Thanh Mai khẳng định.

Sáng 8/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Y tế, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Đột phá chiến lược về nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh mới”.

Phát biểu chào mừng Hội thảo, PGS.TS Phan Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba khâu đột phá được xác định xuyên suốt trong các kỳ Đại hội Đảng, và càng mang tính cấp bách trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đặc biệt, với lĩnh vực y tế - chăm sóc sức khỏe nhân dân, nguồn nhân lực chất lượng cao có ý nghĩa sống còn. Không chỉ đáp ứng yêu cầu chuyên môn, đội ngũ này còn phải hội tụ đầy đủ năng lực tư duy, kỹ năng thích ứng với khoa học công nghệ, và đặc biệt là y đức.

Các tham luận tại Hội thảo mang đến những góc nhìn đa chiều, khoa học, từ thực tiễn đến chính sách, từ lý luận đến tổ chức thực hiện, góp phần hoàn thiện định hướng chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước nói chung và của ngành y tế nói riêng.

Trong Báo cáo đề dẫn, TS Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nêu rõ, Hội thảo diễn ra trong bối cảnh đất nước chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, phồn vinh, sánh vai với các cường quốc năm châu vào giữa thế kỷ XXI. Để hiện thực hóa khát vọng đó, Đảng ta đã xác định ba đột phá chiến lược, trong đó phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, giữ vai trò trụ cột và là điều kiện tiên quyết.

Quan điểm này từng được cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tại Đại hội XIII và tiếp tục được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Nguồn nhân lực chất lượng cao chính là nhân tố quyết định để thực hiện khát vọng phát triển nhanh, bền vững”.

Hội thảo tập trung làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, đánh giá đúng thực trạng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, chỉ ra những hạn chế và điểm nghẽn; dự báo bối cảnh trong nước và quốc tế, xu hướng mới về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, để từ đó xác định yêu cầu đối với nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, đề xuất những quan điểm và giải pháp đột phá, trong đó đặc biệt chú trọng tới cơ chế đặc thù thu hút và trọng dụng nhân tài, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường hợp tác quốc tế và phát huy vai trò của các cấp, các ngành, đơn vị trong đào tạo và sử dụng nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn phong phú, nhấn mạnh vai trò của chiến lược phát triển nhân lực gắn với nhu cầu thị trường lao động, quá trình chuyển đổi số và mô hình đào tạo gắn kết chặt chẽ với nghiên cứu, ứng dụng. Các tham luận đều có giá trị lý luận và thực tiễn, cùng thống nhất nhận định: nhân lực chất lượng cao chính là yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị công phu và những tham luận tâm huyết của các đại biểu; nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là yêu cầu cấp bách mà còn là nhiệm vụ lâu dài, xuyên suốt, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị.

Hội thảo đã làm sáng rõ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn, đưa ra các gợi ý chính sách quan trọng, góp phần phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Những kết quả, kiến nghị và đề xuất từ Hội thảo là cơ sở quan trọng để hoạch định chính sách phát triển nhân lực trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.