Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Phát hiện thánh giá 1.000 tuổi hình Chúa Jesus tại Đức

Kho tri thức

Phát hiện thánh giá 1.000 tuổi hình Chúa Jesus tại Đức

Một người dò tìm kim loại ở Đức tình cờ phát hiện ra một cây thánh giá hình bánh xe khoảng 1.000 năm tuổi có hình ảnh Chúa Jesus.

Tâm Anh (theo ATI)
Khi sử dụng một máy dò kim loại tại khu vực ở miền Bắc nước Đức, một nhà khảo cổ tình nguyện Juliane Rangnow bất ngờ phát hiện một cây thánh giá hình bánh xe khoảng 1.000 năm tuổi. Ảnh: Brandenburg State Office for Monument Preservation and Archaeological State Museum (BLDAM), Lukas Goldmann.
Khi sử dụng một máy dò kim loại tại khu vực ở miền Bắc nước Đức, một nhà khảo cổ tình nguyện Juliane Rangnow bất ngờ phát hiện một cây thánh giá hình bánh xe khoảng 1.000 năm tuổi. Ảnh: Brandenburg State Office for Monument Preservation and Archaeological State Museum (BLDAM), Lukas Goldmann.
Các chuyên gia đã kiểm tra hiện vật và xác định "thập tự giá hình bánh xe" có niên đại vào thời Trung cổ làm bằng đồng. Đây là một hiện vật quý hiếm. Ảnh: Brandenburg State Office for Monument Preservation and Archaeological State Museum (BLDAM), Lukas Goldmann.
Các chuyên gia đã kiểm tra hiện vật và xác định "thập tự giá hình bánh xe" có niên đại vào thời Trung cổ làm bằng đồng. Đây là một hiện vật quý hiếm. Ảnh: Brandenburg State Office for Monument Preservation and Archaeological State Museum (BLDAM), Lukas Goldmann.
Theo các chuyên gia, cây thánh giá trên hoàn toàn trùng khớp với khuôn rèn được tìm thấy trong khu vực vào những năm 1980. Ảnh: National Museums in Berlin, Museum of Prehistory and Early History, Claudia Plamp.
Theo các chuyên gia, cây thánh giá trên hoàn toàn trùng khớp với khuôn rèn được tìm thấy trong khu vực vào những năm 1980. Ảnh: National Museums in Berlin, Museum of Prehistory and Early History, Claudia Plamp.
Điều này cho thấy người thợ rèn đã tạo ra số lượng lớn cây thánh giá với mẫu khuôn đó. Ảnh: Brandenburg State Office for Monument Preservation and Archaeological State Museum (BLDAM), Gabriel Graf/National Museums in Berlin, Museum of Prehistory and Early History, Claudia Plamp.
Điều này cho thấy người thợ rèn đã tạo ra số lượng lớn cây thánh giá với mẫu khuôn đó. Ảnh: Brandenburg State Office for Monument Preservation and Archaeological State Museum (BLDAM), Gabriel Graf/National Museums in Berlin, Museum of Prehistory and Early History, Claudia Plamp.
Với số lượng lớn thánh giá được tạo ra, đây là dấu hiệu cho thấy có nhiều cư dân trong khu vực khi ấy theo Kitô giáo. Ảnh: Segment of "Christus Colsulator" by Carl Heinrich Bloch (1875).
Với số lượng lớn thánh giá được tạo ra, đây là dấu hiệu cho thấy có nhiều cư dân trong khu vực khi ấy theo Kitô giáo. Ảnh: Segment of "Christus Colsulator" by Carl Heinrich Bloch (1875).
Thêm nữa, việc tìm thấy cây thánh giá trên là bằng chứng về sự lan rộng của Kitô giáo trong khu vực trước khi cuộc nổi dậy của người Slav năm 983 nổ ra để chống lại tôn giáo này. Ảnh: biblestudytools.com.
Thêm nữa, việc tìm thấy cây thánh giá trên là bằng chứng về sự lan rộng của Kitô giáo trong khu vực trước khi cuộc nổi dậy của người Slav năm 983 nổ ra để chống lại tôn giáo này. Ảnh: biblestudytools.com.
Sau khi tìm thấy cây thánh giá hình bánh xe có niên đại vào thế kỷ 10 hoặc 11, các chuyên gia đã tìm thấy một số hiện vật khác bao gồm: vũ khí bằng sắt, tiền xu, các đồ trang sức mạ vàng... Ảnh: news.sosevents.org.
Sau khi tìm thấy cây thánh giá hình bánh xe có niên đại vào thế kỷ 10 hoặc 11, các chuyên gia đã tìm thấy một số hiện vật khác bao gồm: vũ khí bằng sắt, tiền xu, các đồ trang sức mạ vàng... Ảnh: news.sosevents.org.
Việc nghiên cứu cây thánh giá cùng các hiện vật có cùng niên đại được tìm thấy tại địa điểm này sẽ có thể giúp chuyên gia có góc nhìn toàn diện hơn về cuộc sống của người dân sống ở miền Bắc nước Đức vào gần 1.000 năm trước. Ảnh: soulshepherding.org.
Việc nghiên cứu cây thánh giá cùng các hiện vật có cùng niên đại được tìm thấy tại địa điểm này sẽ có thể giúp chuyên gia có góc nhìn toàn diện hơn về cuộc sống của người dân sống ở miền Bắc nước Đức vào gần 1.000 năm trước. Ảnh: soulshepherding.org.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (theo ATI)
#máy dò kim loại #hiện vật #cây thánh giá

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT