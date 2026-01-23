Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hiện vật đặc biệt của nhà thờ cổ nổi tiếng nhất tỉnh Đắk Lắk

Kho tri thức

Hiện vật đặc biệt của nhà thờ cổ nổi tiếng nhất tỉnh Đắk Lắk

Nhà thờ Mằng Lăng ở Đắc Lắk (Phú Yên cũ) là công trình tôn giáo cổ kính, gắn liền lịch sử Công giáo và chữ Quốc ngữ Việt Nam.

Quốc Lê
Một trong những nhà thờ cổ nhất Việt Nam. Nhà thờ Mằng Lăng được xây dựng năm 1892, thuộc hàng những nhà thờ lâu đời nhất còn tồn tại ở Việt Nam, đánh dấu sự hiện diện sớm của Công giáo tại vùng duyên hải Nam Trung Bộ.
Một trong những nhà thờ cổ nhất Việt Nam. Nhà thờ Mằng Lăng được xây dựng năm 1892, thuộc hàng những nhà thờ lâu đời nhất còn tồn tại ở Việt Nam, đánh dấu sự hiện diện sớm của Công giáo tại vùng duyên hải Nam Trung Bộ.
Cái tên gắn với cây mằng lăng. Tên gọi “Mằng Lăng” bắt nguồn từ loài cây mằng lăng (bằng lăng) từng mọc nhiều quanh khu vực nhà thờ, phản ánh thói quen đặt địa danh gắn với tự nhiên của cư dân bản địa.
Cái tên gắn với cây mằng lăng. Tên gọi “Mằng Lăng” bắt nguồn từ loài cây mằng lăng (bằng lăng) từng mọc nhiều quanh khu vực nhà thờ, phản ánh thói quen đặt địa danh gắn với tự nhiên của cư dân bản địa.
Kiến trúc Gothic pha yếu tố bản địa. Công trình mang phong cách Gothic châu Âu với vòm nhọn, tháp chuông cao và cửa sổ kính, nhưng được giản lược và thích nghi với khí hậu, vật liệu địa phương.
Kiến trúc Gothic pha yếu tố bản địa. Công trình mang phong cách Gothic châu Âu với vòm nhọn, tháp chuông cao và cửa sổ kính, nhưng được giản lược và thích nghi với khí hậu, vật liệu địa phương.
Tháp chuông là điểm nhấn thị giác. Tháp chuông cao vút của nhà thờ có thể nhìn thấy từ xa, trở thành mốc cảnh quan quen thuộc đối với người dân địa phương suốt nhiều thế hệ.
Tháp chuông là điểm nhấn thị giác. Tháp chuông cao vút của nhà thờ có thể nhìn thấy từ xa, trở thành mốc cảnh quan quen thuộc đối với người dân địa phương suốt nhiều thế hệ.
Liên hệ mật thiết với Á thánh Anrê Phú Yên. Nhà thờ Mằng Lăng là nơi thờ Á thánh Anrê Phú Yên, vị tử đạo đầu tiên của Giáo hội Công giáo Việt Nam, qua đời năm 1644.
Liên hệ mật thiết với Á thánh Anrê Phú Yên. Nhà thờ Mằng Lăng là nơi thờ Á thánh Anrê Phú Yên, vị tử đạo đầu tiên của Giáo hội Công giáo Việt Nam, qua đời năm 1644.
Khu lưu niệm dạng hầm. Trong khuôn viên nhà thờ có khu hầm trưng bày tư liệu về lịch sử truyền giáo và sự hình thành chữ Quốc ngữ, giúp du khách hiểu rõ hơn vai trò của vùng đất Phú Yên trong lịch sử văn hóa Việt.
Khu lưu niệm dạng hầm. Trong khuôn viên nhà thờ có khu hầm trưng bày tư liệu về lịch sử truyền giáo và sự hình thành chữ Quốc ngữ, giúp du khách hiểu rõ hơn vai trò của vùng đất Phú Yên trong lịch sử văn hóa Việt.
Nơi bảo tồn cuốn sách chữ Quốc ngữ đầu tiên. Hầm của nhà thờ hiện lưu giữ bản sao cuốn “Phép giảng tám ngày” của linh mục Alexandre de Rhodes, được in năm 1651, được xem là cuốn sách chữ Quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam.
Nơi bảo tồn cuốn sách chữ Quốc ngữ đầu tiên. Hầm của nhà thờ hiện lưu giữ bản sao cuốn “Phép giảng tám ngày” của linh mục Alexandre de Rhodes, được in năm 1651, được xem là cuốn sách chữ Quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam.
Điểm đến văn hóa – du lịch đặc sắc của miền Trung. Ngày nay, nhà thờ Mằng Lăng thu hút đông đảo du khách không chỉ bởi kiến trúc cổ kính, mà còn bởi giá trị lịch sử gắn với chữ viết và bản sắc văn hóa Việt Nam.
Điểm đến văn hóa – du lịch đặc sắc của miền Trung. Ngày nay, nhà thờ Mằng Lăng thu hút đông đảo du khách không chỉ bởi kiến trúc cổ kính, mà còn bởi giá trị lịch sử gắn với chữ viết và bản sắc văn hóa Việt Nam.
Mời quý độc giả xem video: Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới kỳ vĩ / Quảng Ninh TV
Quốc Lê
#Di tích lịch sử nhà thờ cổ #Nhà thờ Mằng Lăng Đắk Lắk #Di sản tôn giáo Việt Nam #Lịch sử chữ Quốc ngữ #Kiến trúc tôn giáo cổ kính

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT