'Lúc nhúc' động vật lạ trong phiến đá khắc cổ xưa

Kho tri thức

Các hình khắc cổ đại dài tới 40 mét, mô tả rắn, người và rết, được coi là bộ sưu tập lớn nhất từng ghi nhận về nghệ thuật tiền sử.

Thiên Đăng (Theo aktuelarkeoloji)
Các hình khắc trên đá được ghi nhận bởi các nhà nghiên cứu đến từ trường Đại học Bournemouth (Anh), Đại học College London (Anh) và Đại học Los Andes (Colombia). Ảnh: @ Juanita Escobar.
Nó được cho là bộ sưu tập nghệ thuật khắc đá thời tiền sử lớn nhất thế giới. Ảnh: @ Juanita Escobar.
Các hình khắc được tìm thấy trên bề mặt đá dọc theo vùng thượng và trung lưu sông Orinoco ở Venezuela và Colombia. Ảnh: @ Juanita Escobar.
Chúng bao gồm nhiều hình ảnh khác nhau, trong đó có hình ảnh những con rắn khổng lồ, hình người và những con rết khổng lồ vùng Amazon. Ảnh: @ Juanita Escobar.
Hầu hết các hình khắc lớn nhất đều mô tả rắn, được cho là rắn boa hoặc trăn anaconda, những loài vật đóng vai trò quan trọng trong thần thoại và tín ngưỡng của người dân bản địa địa phương. Ảnh: @ Juanita Escobar.
Một số hình khắc còn dài hàng chục mét, trong đó hình lớn nhất dài hơn 40 mét. Ảnh: @ Juanita Escobar.
Nhóm nghiên cứu tin rằng, đây là hình khắc đá đơn lẻ lớn nhất từng được ghi nhận ở bất kỳ đâu trên thế giới. Ảnh: @ Juanita Escobar.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
