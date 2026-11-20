Từ thông tin của cựu chiến binh, lực lượng chức năng tìm thấy hai hài cốt ở Hồ Le Cạn, nơi được cho là có mộ tập thể của khoảng 58 chiến sĩ hy sinh năm 1966.

Ông Pờ Ly Hảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Đal, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng chức năng vừa tiến hành tìm kiếm và xác định được hai hài cốt liệt sĩ có tên Sinh và Quốc Khánh được khắc trên bình tông, ở khu vực Hồ Le Cạn, thôn Hồ Le, xã Ia Đal.

Theo đó, từ ngày 14/11, dựa trên các thông tin của cựu chiến binh Lã Mạnh Tùng, Nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam - Hoa Kỳ, lực lượng chức năng xã Ia Đal xác định vị trí có mộ liệt sĩ ở khu vực Hồ Le Cạn, thôn Hồ Le.

Ủy ban nhân dân xã Ia Đal đã thực hiện công tác phát quang cây cỏ; đồng thời báo cáo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cử lực lượng công binh xuống rà phá bom mìn, phục vụ cho công tác khai quật.

Rà soát thông tin từ cựu chiến binh để xác định vị trí mộ liệt sĩ tại hiện trường.

Sau khi đảm bảo các yêu cầu, Ban Chỉ huy Quân sự và lực lượng chức năng xã Ia Đal tiến hành khai quật, xác định được hai vị trí có hài cốt liệt sĩ, với nhiều vật dụng được tìm thấy như bình tông, hộp đựng cơm, thắt lưng bộ đội, dép cao su…

Quá trình cất bốc được tiến hành thận trọng, trang nghiêm. Mẫu sinh phẩm được thu thập phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ.

“Sau khi rửa sạch, trên hai chiếc bình tông lộ rõ dòng chữ khắc tên Sinh và Quốc Khánh. Đối chiếu với danh sách liệt sĩ hy sinh tại mặt trận Kon Tum giai đoạn 1966 - 1968 có các tên này, nên bước đầu chúng tôi nhận định đây là hài cốt của các chiến sĩ ngã xuống trong thời kỳ đó. Hiện địa phương đã báo cáo Đội K53 để tổ chức quy tập hài cốt các liệt sĩ, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm ra khu vực lân cận”, ông Pờ Ly Hảo thông tin thêm.

Di cốt liệt sĩ được cất bốc cẩn trọng, trang nghiêm tại khu vực Hồ Le Cạn.

Cựu chiến binh Lã Mạnh Tùng cho biết, gần 10 năm trước, qua nguồn tin từ các cựu binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam, ông nắm được thông tin tại khu vực Hồ Le Cạn có một ngôi mộ tập thể của khoảng 58 chiến sĩ hy sinh trong Chiến dịch bờ Đông - Tây Sa Thầy (cuối năm 1966).

Cựu chiến binh này đã trực tiếp nghiên cứu, tìm tòi để xác định chính xác vị trí nhằm khai quật, quy tập hài cốt các liệt sĩ. Tuy nhiên, qua hàng chục năm, sự thay đổi về địa chất, hình thái khu vực, cây cỏ mọc cao đã khiến ông khó có thể xác định được vị trí.

"Đến nay, nhóm đã bước đầu phát hiện những hài cốt đầu tiên, nhiều khả năng thuộc khu mộ tập thể này”, cựu chiến binh Lã Mạnh Tùng chia sẻ.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, địa phương đã hoàn tất việc lấy mẫu sinh phẩm cho hơn 13.000 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin (đạt 100% chỉ tiêu, sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia). Đồng thời, qua các đợt khảo sát tại 60 địa bàn với sự tham gia của hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, tỉnh đã tìm kiếm và quy tập được 64 hài cốt liệt sĩ trong nước.