Phấn đấu đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào sử dụng trong quý 2/2026

Mục tiêu phấn đấu đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2  đi vào sử dụng trong quý 2 năm 2026.

Thiên Tuấn

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết tại buổi họp báo thường kỳ của Chính phủ chiều 4/5.

Theo Thứ trưởng Lê Đức Luận, dự án bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình) có quy mô rất lớn và hiện đại. Mỗi dự án là khoảng 5.000 tỷ đồng và được xây dựng trên khoảng 128.000 m2 cho mỗi dự án.

Qua quá trình giải quyết những khó khăn, vướng mắc của dự án, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 54 về cơ chế để xử lý các vướng mắc. Thực tế, trong quá trình thực hiện thi công và hoàn thiện công trình có rất nhiều vướng mắc mới phát sinh, phải xử lý về kỹ thuật. Ví dụ như lập dự toán, thẩm tra và phê duyệt các dự toán cho những công việc đã thực hiện từ năm 2018, 2019. Đây là việc rất khó.

Hay như việc thay đổi thiết kế của bệnh viện dẫn đến phải thay đổi rất nhiều các hạng mục, trong đó có phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước và liên quan đến giấy phép môi trường hoặc mua thiết bị y tế.

"Dự án được phê duyệt từ năm 2014, 2015, bây giờ không thể mua những thiết bị y tế cũ như bấy giờ nữa mà phải điều chỉnh toàn bộ và phải mua những thiết bị y tế hiện đại trong thời điểm này. Và quy trình mua sắm thiết bị y tế cũng phải thực hiện theo đúng các quy định", Thứ trưởng Lê Đức Luận nói.

Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, cơ bản đến nay các vướng mắc đã được giải quyết, chỉ còn một số công việc đang hoàn thiện thi công, trong đó tập trung chính là thi công các hạng mục phòng cháy chữa cháy, hệ thống thoát nước thải, xử lý môi trường và khắc phục khó khăn về tài chính.

Thứ trưởng Lê Đức Luận cũng cho biết, Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo ban quản lý dự án thực hiện những cơ chế thuận lợi nhất cho nhà thầu trong tạm thanh toán. Hiện nay, nhà thầu có thể được tạm thanh toán đến 90% khối lượng thực hiện. Còn đối với những hạng mục mới phát sinh mà phải sửa đổi, bổ sung và phải điều chỉnh phụ lục hợp đồng thì cũng cho tạm ứng ở mức cao hơn quy định để các nhà thầu có điều kiện về nguồn lực thi công dự án".

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng thông tin: "Ngân hàng không phê duyệt các khoản vay cho hai dự án này, cho nên nhà thầu cũng rất khó khăn. Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã tích cực phối hợp với các bộ ngành và chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án cũng như các đơn vị liên quan với một mục tiêu phấn đấu để đưa hai bệnh viện này đi vào sử dụng trong quý 2 năm 2026".

Xã hội

Cấp dưới của bà Nguyễn Thị Kim Tiến nhận 100 tỷ đồng

Sau khi đưa hối lộ 100 tỷ đồng cho hai đời Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, đại diện 10 nhà thầu đã làm đơn tố giác và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.

Như VietNamNet đã đưa tin, liên quan đến sai phạm tại dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và những người liên quan.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến.
Truy tố nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế bị VKS truy tố cùng 10 người khác trong vụ án tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức.

Trong đó, VKS truy tố bà Nguyễn Thị Kim Tiến (66 tuổi, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Lý do 10 cá nhân được miễn TNHS vụ bà Nguyễn Thị Kim Tiến?

10 cá nhân có hành vi đưa hối lộ vụ bà Nguyễn Thị Kim Tiến được miễn trách nhiệm hình sự do nhận thức được sai phạm, chủ động làm đơn tố giác…

Trong vụ án liên quan đến cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và một số bị can liên quan dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, có 10 người là phó tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT, giám đốc các doanh nghiệp và một giảng viên đại học đã làm đơn tố giác hai cấp dưới của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ép họ phải “chung chi” 5% tiền dự án.

Hai bị can bị tố giác là Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế và Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế.

