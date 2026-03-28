Cấp dưới của bà Nguyễn Thị Kim Tiến nhận 100 tỷ đồng

Sau khi đưa hối lộ 100 tỷ đồng cho hai đời Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, đại diện 10 nhà thầu đã làm đơn tố giác và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.

Như VietNamNet đã đưa tin, liên quan đến sai phạm tại dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và những người liên quan.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Quá trình điều tra vụ án này, cơ quan công an đã nhận được đơn tố giác tội phạm của 10 nhà thầu. Về cơ bản, đơn tố giác của 10 nhà thầu có nội dung giống nhau.

Theo nội dung tố giác, sau khi trúng thầu, các nhà thầu được ông Nguyễn Chiến Thắng (lúc này là Giám đốc Ban Y tế trọng điểm) yêu cầu đưa 5% số tiền chủ đầu tư tạm ứng, thanh toán.

Do muốn được ông Thắng tạo điều kiện, không gây khó khăn trong quá trình thi công, mong được thanh quyết toán và tạo việc làm cho nhân viên nên các nhà thầu đã phải thực hiện theo yêu cầu của ông này.

Sau khi ông Thắng nghỉ hưu, ông Nguyễn Hữu Tuấn lên làm Giám đốc Ban Y tế trọng điểm (Ban YTTĐ), thông lệ trên vẫn được duy trì, các nhà thầu tiếp tục đưa tiền cho ông Tuấn.

Điều tra theo đơn tố giác, cơ quan công an cho rằng có căn cứ xác định sau khi các nhà thầu trúng thầu và triển khai thực hiện các gói thầu, ông Nguyễn Chiến Thắng đã yêu cầu họ chi tiền.

Cụ thể, ông Thắng yêu cầu các nhà thầu sau khi được tạm ứng, thanh toán thì phải chi cho Ban YTTĐ số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế. Đổi lại, ông Thắng sẽ tạo điều kiện cho nhà thầu trong việc thi công, nghiệm thu, thanh toán. Vì vậy các nhà thầu đều gật đầu đồng ý.

Theo cáo trạng, các nhà thầu thực hiện 10 gói thầu xây lắp của 2 dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức đã trực tiếp đưa cho ông Thắng tổng số hơn 88 tỷ đồng. Những lần đưa tiền được thực hiện ngay tại phòng làm việc của ông Thắng.

Sau này, ông Tuấn tiếp quản công việc, dù không trực tiếp thỏa thuận với các nhà thầu nhưng vẫn vận hành cơ chế nhận tiền như thời ông Thắng còn đương chức.

Tuy nhiên, do gặp khó khăn trong việc triển khai thực hiện nên chỉ có 3 nhà thầu đưa cho ông Tuấn tổng số hơn 12 tỷ đồng. Việc đưa tiền cũng diễn ra tại phòng làm việc của ông Tuấn.

Bất đồng lời khai

Tại cơ quan điều tra, ông Thắng thừa nhận đã thỏa thuận và nhận tiền của các nhà thầu. Về số tiền đã nhận, bị can khai đã chi cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) 12,9 tỷ đồng và 100.000 USD.

Trong khi đó, bà Kim Tiến khai nhiều lần nhận tiền từ ông Thắng nhưng chỉ nhận 2,5 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Kim Tiến có một lần nhận 5 tỷ đồng từ ông Tuấn. Khi nhận tiền, cựu Bộ trưởng không được cấp dưới cho biết nguồn gốc số tiền.

Bà Kim Tiến và ông Thắng được cơ quan điều tra cho đối chất nhưng cả hai đều giữ nguyên lời khai như trên.

Đối với 10 cá nhân đại diện cho các đơn vị tham gia đấu thầu và trúng thầu, cơ quan điều tra xác định họ có hành vi đưa hối lộ cho ông Thắng và Tuấn.

Tuy nhiên, 10 cá nhân này đã nhận thức được sai phạm và chủ động làm đơn tố giác hành vi phạm tội của ông Thắng và Tuấn. Họ cũng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án.

Vì vậy, căn cứ vào quy định tại khoản 7, Điều 364 BLHS, áp dụng Nghị quyết số 03/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao, cơ quan chức năng miễn trách nhiệm hình sự cho 10 cá nhân trên và kiến nghị xử lý nghiêm họ về mặt Đảng, hành chính.