Phác họa sự hưng thịnh của thành phố 6.000 năm tuổi

Phác họa sự hưng thịnh của thành phố 6.000 năm tuổi

Một địa điểm khảo cổ rộng lớn đã được phát hiện tại Trung Quốc, giúp hiểu rõ hơn về sự hình thành xã hội đô thị cách đây khoảng 6.000 năm trước.

Thiên Đăng (Theo chinadaily)
Trên một sườn dốc thoai thoải ở làng Đầu Sơn, Vô Tích, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), những dấu tích của quá khứ hiện ra từ lòng đất. Ảnh: @Wang Qian/China Daily.
Trên một sườn dốc thoai thoải ở làng Đầu Sơn, Vô Tích, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), những dấu tích của quá khứ hiện ra từ lòng đất. Ảnh: @Wang Qian/China Daily.
Các nhà khảo cổ học gạt bỏ lớp đất và tìm thấy tàn tích của một thành phố thời tiền sử có niên đại khoảng 6.000 năm tuổi. Ảnh: @Wang Qian/China Daily.
Các nhà khảo cổ học gạt bỏ lớp đất và tìm thấy tàn tích của một thành phố thời tiền sử có niên đại khoảng 6.000 năm tuổi. Ảnh: @Wang Qian/China Daily.
"Với số lượng hiện vật phong phú và đa dạng, địa điểm này có giá trị lịch sử, khoa học và nghệ thuật đáng kể. Việc phát hiện ra nó cung cấp tư liệu mới để hiểu rõ hơn về cấu trúc xã hội, mức độ năng suất của các nền văn hóa Majiabang và Songze, cũng như nghiên cứu quá trình văn minh hóa ở vùng hạ lưu sông Dương Tử", ông Zhou Runken, trưởng nhóm khai quật kiêm phó giám đốc Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Giang Tô, cho biết. Ảnh: @Wang Qian/China Daily.
"Với số lượng hiện vật phong phú và đa dạng, địa điểm này có giá trị lịch sử, khoa học và nghệ thuật đáng kể. Việc phát hiện ra nó cung cấp tư liệu mới để hiểu rõ hơn về cấu trúc xã hội, mức độ năng suất của các nền văn hóa Majiabang và Songze, cũng như nghiên cứu quá trình văn minh hóa ở vùng hạ lưu sông Dương Tử", ông Zhou Runken, trưởng nhóm khai quật kiêm phó giám đốc Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Giang Tô, cho biết. Ảnh: @Wang Qian/China Daily.
Nhóm nghiên cứu đã khai quật vùng đất quy mô khoảng 16.000 mét vuông, phát hiện bằng chứng thuyết phục về một cấu trúc phòng thủ hai lớp. Ảnh: @Wang Qian/China Daily.
Nhóm nghiên cứu đã khai quật vùng đất quy mô khoảng 16.000 mét vuông, phát hiện bằng chứng thuyết phục về một cấu trúc phòng thủ hai lớp. Ảnh: @Wang Qian/China Daily.
Công tác khai quật sơ bộ đã hé lộ bức tường trong và hào nước, cùng một bức tường ngoài lớn hơn, hệ thống ba hào nước đi kèm. Ảnh: @Wang Qian/China Daily.
Công tác khai quật sơ bộ đã hé lộ bức tường trong và hào nước, cùng một bức tường ngoài lớn hơn, hệ thống ba hào nước đi kèm. Ảnh: @Wang Qian/China Daily.
Phương pháp định tuổi bằng carbon phóng xạ xác nhận chúng được xây dựng cách đây khoảng 6.000 năm trước. Ảnh: @Wang Qian/China Daily.
Phương pháp định tuổi bằng carbon phóng xạ xác nhận chúng được xây dựng cách đây khoảng 6.000 năm trước. Ảnh: @Wang Qian/China Daily.
Quy mô và độ phức tạp của các công trình phòng thủ cho thấy một mức độ tổ chức xã hội và nỗ lực cộng đồng chưa từng được ghi nhận trước đây ở thời kỳ này. Điều này cung cấp bằng chứng mới quan trọng cho dự án quốc gia của Trung Quốc, nhằm truy tìm nguồn gốc các nền văn minh Trung Hoa cổ xưa. Ảnh: @Wang Qian/China Daily.
Quy mô và độ phức tạp của các công trình phòng thủ cho thấy một mức độ tổ chức xã hội và nỗ lực cộng đồng chưa từng được ghi nhận trước đây ở thời kỳ này. Điều này cung cấp bằng chứng mới quan trọng cho dự án quốc gia của Trung Quốc, nhằm truy tìm nguồn gốc các nền văn minh Trung Hoa cổ xưa. Ảnh: @Wang Qian/China Daily.
Xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: VTV24.
Thiên Đăng (Theo chinadaily)
Mỗi chiếc laptop chỉ có khoảng 0,1 gram vàng trong linh kiện, đủ gây tò mò nhưng không mang lại giá trị kinh tế nếu tự thu hồi thủ công.