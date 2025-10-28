Hà Nội

Xe

Ôtô PHEV phát thải CO2 thực tế cao gấp gần 5 lần?

Nghiên cứu T&E cho thấy xe PHEV thải CO2 thực tế cao gấp gần 5 lần công bố, người dùng tốn thêm 500 EUR/năm và các hãng xe hưởng lợi từ số liệu “lạc quan”.

Thảo Nguyễn
Video: Đột phá động cơ Hydro mới của Toyota.

Động cơ PHEV từng được xem là giải pháp chuyển tiếp hoàn hảo giữa xe xăng và xe điện, thậm chí được quảng bá có thể tồn tại sau mốc 2035 khi châu Âu cấm động cơ đốt trong. Nhưng một nghiên cứu mới của Transport & Environment (T&E) cho thấy plug-in hybrid gây ô nhiễm thực tế lớn hơn rất nhiều so với tuyên bố của nhà sản xuất, phá vỡ hình ảnh “xe xanh” từng được tung hô.

Dựa trên dữ liệu từ 800.000 xe PHEV tại châu Âu, T&E ghi nhận lượng CO2 thực tế cao gấp gần 5 lần con số công bố. Chênh lệch này ngày càng lớn qua thời gian: năm 2021, doanh nghiệp công bố 38 g/km nhưng thực tế đo được 134 g/km; trong nghiên cứu mới, các hãng báo 28 g/km nhưng con số thực lên đến 139 g/km.

1-9403.jpg
Nghiên cứu T&E cho thấy xe PHEV thải CO2 thực tế cao gấp gần 5 lần công bố.

Nguyên nhân chính nằm ở hành vi người dùng: phần lớn chủ xe không sạc thường xuyên hoặc gần như chỉ chạy bằng xăng. Ngay cả khi sạc đầy, xe vẫn nhanh chóng kích hoạt động cơ nhiệt khi tăng tốc, leo dốc hoặc trong thời tiết lạnh, khiến phần điện hoạt động ít hơn nhiều so với giả định chứng nhận khí thải.

T&E ước tính một hộ gia đình sở hữu PHEV đang chi thừa khoảng 500 EUR/năm do tiêu hao nhiên liệu thực tế cao hơn quảng cáo. Trong khi đó, các chính phủ châu Âu đã dựa vào doanh số PHEV để đạt mục tiêu giảm phát thải đội xe; còn các hãng xe lại tránh được các khoản phạt hàng tỷ USD dựa trên dữ liệu chứng nhận lạc quan.

2-9979.jpg
T&E ước tính một hộ gia đình sở hữu PHEV đang chi thừa khoảng 500 EUR/năm do tiêu hao nhiên liệu thực tế cao hơn quảng cáo.

Từ 2025-2026, hệ số thời gian chạy điện giả định của PHEV sẽ giảm từ 80% xuống 54%, và còn 34% giai đoạn 2027-2028. Tuy vậy, T&E cảnh báo ngay cả khi áp dụng khung tính mới, độ lệch giữa số liệu công bố và thực tế vẫn khoảng 18%, nghĩa là PHEV vẫn tiếp tục chỉ xanh trên lý thuyết.

