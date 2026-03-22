Vì sao tôi vẫn chọn WF-1000XM4 thay vì XM6 mới?

Dù Sony WF-1000XM6 vừa ra mắt với nhiều nâng cấp, một người dùng lâu năm vẫn trung thành với Sony WF-1000XM4 chỉ vì thiếu tính năng chống ồn gió.

Thiên Trang (TH)
Sony WF-1000XM6 mang đến nhiều cải tiến về chống ồn, thiết kế và hiệu năng, nhưng chưa đủ thuyết phục người dùng nâng cấp. (Genk)
Sau khi tìm hiểu kỹ, nhiều người nhận ra hãng đã loại bỏ tính năng chống ồn gió từng xuất hiện trên Sony WF-1000XM4. (Genk)
Đây là tính năng giúp tai nghe tự động điều chỉnh micro khi phát hiện gió mạnh, loại bỏ tiếng “phù phù” rất khó chịu. (Genk)
Trong thực tế, chống ồn gió đặc biệt hữu ích khi di chuyển ngoài trời, đi xe máy hoặc thậm chí ngồi trước quạt trong nhà. (Genk)
Dù các thế hệ mới cải thiện phần cứng micro, phần lớn tai nghe hiện nay vẫn chưa xử lý triệt để tiếng gió như cách XM4 từng làm. (Genk)
Sau gần 5 năm sử dụng, WF-1000XM4 vẫn đáp ứng tốt nhu cầu từ nghe nhạc, gọi điện đến chống ồn trong môi trường hàng ngày. (Genk)
Người dùng có thể tùy chỉnh EQ để cải thiện chất âm, đồng thời tận dụng các tính năng như kết nối đa thiết bị hay codec LDAC. (Genk)
Vì vậy, dù XM6 hấp dẫn về thông số, nhiều người vẫn chọn gắn bó với XM4 cho đến khi Sony mang tính năng chống ồn gió trở lại. (Genk)
