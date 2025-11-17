Hà Nội

Chính trị

Ông Vương Quốc Tuấn làm Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên

Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bảo Ngân

Ngày 17/11, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV tổ chức Kỳ họp thứ 8 để xem xét, quyết định các nội dung về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Hoàng Sơn, do Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

cats-8934.jpg
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn.

Ngay sau đó, HĐND tỉnh tiến hành bầu ông Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, 100% đại biểu có mặt đã bỏ phiếu tán thành và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn khẳng định đây là vinh dự, là trách nhiệm và trọng trách lớn lao trước Đảng, Nhà nước, trước Đảng bộ, chính quyền, các đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân toàn tỉnh.

Trên cương vị mới, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên hứa sẽ tận tâm, tận lực, hành động phụng sự lợi ích của người dân và sự phát triển chung của tỉnh, cùng tập thể UBND tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đổi mới và hành động, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

