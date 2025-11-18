Hà Tĩnh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng 18/11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức kỳ họp thứ 33 HĐND tỉnh khóa XVIII để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã bầu ông Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ngoài ra, HĐND tỉnh Hà Tĩnh thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đối với ông Võ Trọng Hải vừa được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Trần Tú Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng ông Phan Thiên Định, tân Chủ tịch UBND tỉnh...

Trước đó, chiều 17/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương về công tác cán bộ đối với đồng chí Phan Thiên Định - nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Huế.

Theo Quyết định số 2526-QĐNS/TW ngày 14/11/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phan Thiên Định (54 tuổi, quê phường Thuận An, thành phố Huế), có trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân kinh tế, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị.

...và ông Dương Tất Thắng - tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Ông từng giữ các chức vụ quan trọng của tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) như Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Huế (cũ) nhiệm kỳ 2020-2025.

Đầu năm 2025, sau khi tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, ông Định được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Thuận Hóa cũ.

Ngày 30/6, Ban Thường vụ Thành ủy Huế (mới) quyết định điều động ông Phan Thiên Định đến công tác tại Hội đồng nhân dân thành phố. Ngày 16/7, ông được bầu giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Phan Thiên Định được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Huế. Đến ngày 17/10, ông Phan Thiên Định được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế.