Ông Rah Lan Chung được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Tại kỳ họp thứ I HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII nhiệm kỳ 2026-2031, ông Rah Lan Chung- Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII.

Hà Ngọc Chính

Sáng 30/3, tại kỳ họp HĐND tỉnh Gia Lai khoá XIII , Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII đã trình bày Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thường trực HĐND tỉnh khóa XII thống nhất giới thiệu ông Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII để đại biểu xem xét, bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII.

ra-lan-chung.jpg
Ông Rah Lan Chung được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII. Ảnh ĐT

Kết quả. 85/85 đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Rah Lan Chung giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Rah Lan Chung sinh ngày 4/8/1971 tại xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Điều tra tội phạm, Thạc sĩ Chính trị học; lý luận chính trị: Cử nhân. Hiện đang là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã tiến hành bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026- 2031. Các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XII và bà Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII. Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Gia Lai cũng đã bầu trưởng các ban của HĐND tỉnh khóa XIII.

ra-mat.jpg
Ra mắt HĐND tỉnh khóa XIII. Ảnh ĐT

Theo đó, bà Đinh Ly An - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XII được bầu giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XIII; bà Huỳnh Thị Ngọc Hà - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XII được bầu giữ chức Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XIII; ông Phạm Tấn Thành - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XII được bầu giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIII; ông Đoàn Vũ Hùng - Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XII được bầu giữ chức Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XIII.

Phát biểu tại lễ ra mắt HĐND tỉnh khóa XIII, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung trân trọng cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII đã thay mặt cho cử tri trên địa bàn tỉnh tiếp tục tín nhiệm bầu Thường trực và trưởng các ban của HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII. Đây là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao mà Tỉnh ủy, HĐND tỉnh tin tưởng giao phó. Bản thân luôn nỗ lực hết mình cùng với tập thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

2491624-img-1621-16335927.jpg
a-352a5144.jpg
