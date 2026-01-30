Ông Lê Minh Trí giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Lê Minh Trí, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Chiều 30/1, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm, chỉ định cán bộ với ông Lê Minh Trí.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương được phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ông Lê Minh Trí cũng giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Tân Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, sinh năm 1960, quê TP Hồ Chí Minh; có trình độ chuyên môn Đại học An ninh, Cử nhân Luật.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV; Ủy viên Ban Bí thư 2 khóa (XIII - từ 8/2024, XIV); Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa (XII, XIII, XIV), Đại biểu Quốc hội 2 khóa (XIV, XV).

Ông Lê Minh Trí bắt đầu sự nghiệp trong ngành Công an.

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân), ông từng công tác tại Công an TP Hồ Chí Minh giữ chức Phó Trưởng phòng Tham mưu an ninh, rồi Phó Trưởng Phòng A12b, Thư ký Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Giữa năm 1992, ông là cán bộ biệt phái cấp hàm Trung tá An ninh, Thư ký Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh. Sau đó, ông làm Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND TP Hồ Chí Minh trong hơn 3 năm.

Từ tháng 1/2003, ông Lê Minh Trí làm Chủ tịch UBND Quận 11 (cũ), đến tháng 8/2005, ông làm Chủ tịch UBND Quận 1.

Giai đoạn từ 1/2010 - 4/2013, ông Lê Minh Trí làm Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh. Trong 3 năm tiếp theo, ông làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Đến tháng 4/2016, ông Lê Minh Trí được bầu làm Viện trưởng Viện KSND Tối cao. Sau đó, tại kỳ họp bất thường lần thứ 8 ngày 26/8/2024, ông Lê Minh Trí được bầu làm Chánh án TAND Tối cao.

Đầu tháng 11/2025, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Tại Đại hội XIV của Đảng tháng 1/2026, ông tái cử Ủy viên Trung ương, sau đó được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIV và phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIV.