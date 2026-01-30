Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Ông Lê Minh Trí giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Lê Minh Trí, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Thiên Tuấn

Chiều 30/1, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm, chỉ định cán bộ với ông Lê Minh Trí.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương được phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

anh-chup-man-hinh-2026-01-30-luc-154956.png

Ông Lê Minh Trí cũng giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Tân Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, sinh năm 1960, quê TP Hồ Chí Minh; có trình độ chuyên môn Đại học An ninh, Cử nhân Luật.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV; Ủy viên Ban Bí thư 2 khóa (XIII - từ 8/2024, XIV); Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa (XII, XIII, XIV), Đại biểu Quốc hội 2 khóa (XIV, XV).

Ông Lê Minh Trí bắt đầu sự nghiệp trong ngành Công an.

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân), ông từng công tác tại Công an TP Hồ Chí Minh giữ chức Phó Trưởng phòng Tham mưu an ninh, rồi Phó Trưởng Phòng A12b, Thư ký Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Giữa năm 1992, ông là cán bộ biệt phái cấp hàm Trung tá An ninh, Thư ký Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh. Sau đó, ông làm Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND TP Hồ Chí Minh trong hơn 3 năm.

Từ tháng 1/2003, ông Lê Minh Trí làm Chủ tịch UBND Quận 11 (cũ), đến tháng 8/2005, ông làm Chủ tịch UBND Quận 1.

Giai đoạn từ 1/2010 - 4/2013, ông Lê Minh Trí làm Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh. Trong 3 năm tiếp theo, ông làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Đến tháng 4/2016, ông Lê Minh Trí được bầu làm Viện trưởng Viện KSND Tối cao. Sau đó, tại kỳ họp bất thường lần thứ 8 ngày 26/8/2024, ông Lê Minh Trí được bầu làm Chánh án TAND Tối cao.

Đầu tháng 11/2025, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Tại Đại hội XIV của Đảng tháng 1/2026, ông tái cử Ủy viên Trung ương, sau đó được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIV và phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIV.

#chính trị #lê minh trí #nội chính #trưởng ban #nhân sự #tổng bí thư

Bài liên quan

Chính trị

Thống nhất giới thiệu 975 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI

Tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội ở 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là 975 người.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa có báo cáo về Kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

5935818068652284893444486150350789340926142ndlsz-hggz.jpg
Xem chi tiết

Chính trị

Miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND TP Hà Nội đối với nguyên Giám đốc Sở KH&CN

HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết miễn chức danh ủy viên UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Anh Tuấn.

Sáng 27/1, tại kỳ họp thứ 31, với đại đa số đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết chức vụ ủy viên UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Anh Tuấn – nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ để nhận nhiệm vụ mới.

anh-chup-man-hinh-2026-01-27-luc-131953.png
Xem chi tiết

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại lễ đón - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại lễ đón - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu Cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đỗ Văn Chiến Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới