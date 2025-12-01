Hà Nội

Chính trị

Ông Võ Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai

Chiều 1/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Hà Ngọc Chính

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai Phạm Minh Trung đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Cụ thể: điều động, bổ nhiệm ông Võ Anh Tuấn-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh; điều động, bổ nhiệm ông Đặng Công Tiến-Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp; bổ nhiệm ông Bùi Lê Vĩ Chinh-Phó Hiệu trưởng phụ trách giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/12/2025.

atuan.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh (trái) trao quyết định cho ông Võ Anh Tuấn. Ảnh: T.D

Trao các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và tặng hoa chúc mừng các cán bộ vừa được bổ nhiệm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đánh giá cao nỗ lực trong công tác của các cá nhân trong suốt thời gian qua.

tiwn.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai trao quyết định cho ông Đặng Công Tiến. Ảnh: T.D

Thay mặt các cán bộ vừa được bổ nhiệm, tân Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai Võ Anh Tuấn gửi lời cảm ơn tới Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh đã tín nhiệm bổ nhiệm chức vụ mới; đồng thời, hứa sẽ quyết tâm xây dựng đơn vị phát triển, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ.

