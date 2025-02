Toyota Land Cruiser FJ 2026 "giá mềm" từ 26.600 USD sắp ra mắt

Toyota Land Cruiser FJ 2026 mới dự kiến sẽ sớm có mặt trên các thị trường quốc tế, bao gồm cả Bắc Mỹ. Đây sẽ là thành viên nhỏ nhất của dòng Land Cruiser, bên cạnh các mẫu 70 Series cổ điển, 250 Series và 300 Series hiện đại. Mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser FJ được thiết kế với phong cách vuông vức, mạnh mẽ, lấy cảm hứng từ mẫu concept Toyota Compact Cruiser EV 2021. Xe vẫn giữ nguyên kiểu dáng thẳng đứng đặc trưng của dòng Land Cruiser kết hợp với hệ thống đèn LED hiện đại tạo nên một diện mạo vừa cổ điển vừa năng động. Một số điểm nổi bật trong thiết kế bao gồm: Khoảng sáng gầm cao giúp xe dễ dàng di chuyển trên địa hình khó khăn. Lốp xe kích thước lớn, thiết kế chắc chắn, phù hợp cho các chuyến off-road. Cửa sau phẳng với bánh dự phòng gắn trên xe, duy trì phong cách đặc trưng của dòng Land Cruiser. Toyota Land Cruiser FJ sẽ có thông số kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.500 x 1.830 x 1.850 mm. Chiều dài cơ sở: 2.750 mm. So với các mẫu crossover như Corolla Cross, Land Cruiser FJ lớn hơn đáng kể. Tuy nhiên, kích thước của xe Toyota Land Cruiser FJ 2026 vẫn nhỏ gọn hơn so với các phiên bản Land Cruiser truyền thống tại Bắc Mỹ, giúp xe dễ dàng di chuyển trong đô thị mà không mất đi khả năng off-road. Một điểm đáng chú ý của Land Cruiser FJ là việc sử dụng khung gầm Ladder-Frame thay vì khung liền (Unibody) như nhiều mẫu SUV nhỏ gọn khác. Cấu trúc này giúp xe tăng khả năng chịu lực, vận hành bền bỉ trên địa hình khắc nghiệt mà vẫn giữ mức giá phải chăng. Trang bị cho mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser FJ là động cơ xăng 2.7L 4 xi-lanh 2TR-FE, sản sinh 161 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm. Đây là loại động cơ đã được sử dụng trên Hilux Champ và Land Cruiser Prado (250 Series) tại một số thị trường. Ngoài phiên bản động cơ xăng, Toyota có thể cung cấp thêm tùy chọn động cơ hybrid hoặc phiên bản điện hoàn toàn trong tương lai, tùy theo nhu cầu của từng thị trường. Xe còn được trang bị hệ dẫn động 4 bánh (4WD) tích hợp vi sai hạn chế trượt Torsen giúp tối ưu khả năng vận hành trong điều kiện địa hình phức tạp. Ban đầu, xe dự kiến ra mắt vào cuối năm 2024 nhưng kế hoạch đã bị hoãn lại đến mùa thu 2025. Sự chậm trễ này có thể do chiến lược điều chỉnh sản phẩm của Toyota trong bối cảnh thị trường ôtô đang có nhiều thay đổi. Mức giá xe Toyota Land Cruiser FJ 2026 có thể dao động trong khoảng 26.600 - 30.000 USD tại Nhật Bản, một mức giá hấp dẫn cho một mẫu SUV off-road chính hãng Toyota. Với thiết kế mạnh mẽ, khả năng off-road ấn tượng và mức giá hợp lý, Toyota Land Cruiser FJ thế hệ mới hứa hẹn sẽ trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích một mẫu SUV nhỏ gọn nhưng vẫn đủ sức chinh phục mọi địa hình. Video: Hé lộ Toyota Land Cruiser FJ 2026 địa hình sắp ra mắt.

