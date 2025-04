Top ôtô sedan cũ đời cao "ít hỏng vặt" chưa đến 500 triệu

Trong bối cảnh giá xe mới ngày càng tăng cao, nhiều người tiêu dùng Việt chuyển sang lựa chọn sedan cũ để tối ưu chi phí mà vẫn đảm bảo nhu cầu đi lại hàng ngày. Sau đây là 5 mẫu sedan cũ đời cao thuộc phân khúc cỡ C đáng chú ý trong tầm giá trên dưới 500 triệu đồng. Hyundai Elantra 2.0 AT đời 2021

Mặc dù không phải là phiên bản mới nhất, mẫu xe sedan Hyundai Elantra 2021 tại Việt Nam vẫn giữ được phong cách thiết kế cân đối và lịch lãm. Phiên bản 2.0 AT thuộc hàng cận cao cấp hiện được rao bán với giá khoảng 470 – 490 triệu đồng. Mẫu xe sedan Hyundai Elantra 2021 được trang bị nhiều tiện nghi hiện đại như đèn LED trước/sau, đèn pha và gạt mưa tự động, cửa sổ trời, ghế lái chỉnh điện, điều hòa hai vùng độc lập và nội thất bọc da. Về vận hành, Elantra dùng động cơ xăng 2.0L công suất 156 mã lực, hộp số tự động 6 cấp. Dù mức tiêu thụ nhiên liệu cao hơn so với các đối thủ dùng động cơ dung tích nhỏ, Elantra vẫn được đánh giá là "lành", ít hỏng vặt – yếu tố quan trọng với người mua xe cũ. Mazda3 1.5L Deluxe đời 2020 Mazda3 Deluxe 2020 tại Việt Nam là phiên bản tiêu chuẩn trong dải sản phẩm thế hệ mới của Mazda, có giá trên thị trường xe cũ từ 485 – 495 triệu đồng. Đây là lựa chọn hợp lý với người ưu tiên trải nghiệm lái tốt và thiết kế hiện đại. Xe trang bị đèn LED, cảm biến gạt mưa và hệ thống bật đèn tự động. Tuy nhiên, nội thất chỉ bọc nỉ, điều hòa chỉnh cơ và không có cửa gió phía sau – điểm yếu dễ nhận thấy của phiên bản này. Mazda3 sử dụng động cơ 1.5L công suất 110 mã lực, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu trước. Dù không mạnh mẽ, mẫu xe này nổi bật ở sự ổn định và cảm giác lái chắc chắn – phù hợp với người chuộng dòng xe “bền dáng, bền máy”. Kia Cerato 2.0 AT Premium đời 2019

Phiên bản cao cấp nhất của Kia Cerato đời 2019 – 2.0 AT Premium – hiện có giá từ 450 – 480 triệu đồng. Xe sở hữu ngoại hình trung tính, phù hợp cho cả khách hàng nam và nữ. Trang bị trên mẫu xe này khá đầy đủ với điều hòa tự động, ghế da, cửa sổ trời, cảm biến lùi… Không gian nội thất rộng rãi, thoải mái cho các chuyến đi gia đình. Tuy nhiên, Cerato vẫn dùng phanh tay cơ thay vì phanh điện tử – điểm trừ duy nhất về mặt tiện nghi. Cerato vận hành bằng động cơ 2.0L, công suất 159 mã lực và mô-men xoắn 194 Nm, truyền động cầu trước qua hộp số tự động 6 cấp. Hiệu suất vận hành ổn, tuy nhiên cảm giác lái chưa thực sự đầm chắc. Toyota Corolla Altis 2.0V đời 2016

Dù có tuổi đời cao nhất trong danh sách, mẫu xe sedan Toyota Corolla Altis 2.0V đời 2016 vẫn là một trong những mẫu sedan cũ được ưa chuộng nhờ độ bền và khả năng giữ giá ấn tượng. Trên thị trường xe cũ, mẫu xe này có giá khoảng 470 – 490 triệu đồng. Altis bản 2.0V trang bị đèn LED, cảm biến đèn pha, điều chỉnh ánh sáng tự động… nhưng thiết kế nội thất đã lạc hậu so với các đối thủ trẻ hơn. Xe dùng động cơ 2.0L công suất 143 mã lực, hộp số CVT và dẫn động cầu trước được đánh giá là ổn định, ít hỏng hóc. Tuy nhiên, với một mẫu xe có tuổi đời gần 10 năm, người mua cần kiểm tra kỹ tình trạng xe trước khi “xuống tiền”. Các mẫu sedan cũ kể trên đều đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cơ bản cho gia đình nhỏ hoặc cá nhân thường xuyên di chuyển trong đô thị. Mỗi mẫu xe có điểm mạnh riêng, từ thiết kế, tiện nghi đến độ bền máy móc... Video: Top 5 mẫu sedan hạng B cũ đáng mua trong tầm giá 200 triệu.

