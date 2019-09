SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan màu siêu độc ở Trung Đông

Sau hơn một năm ra mắt, SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan đang dần “phổ thông” hơn trong giới siêu giàu. Chính vì lẽ đó, một số đại gia với ví tiền “sâu thẳm” không muốn chiếc xe của mình trở nên đại trà như vậy. Để khắc phục điều đó, cá nhân hóa màu sơn xe cũng là một giải pháp hay mà không quá phức tạp. Chiếc Rolls-Royce Cullinan màu độc trong bài là bản bespoke (đặt riêng) và đang được trưng bày tại một đại lý ở Abu Dhabi. Chiếc SUV gây ấn tượng với diện mạo mang màu nâu Tuscan Sun độc đáo, khá lạ mắt so với các tông màu trắng, đen hay đỏ thường thấy. Với Rolls-Royce thì bất cứ cái tên riêng nào cũng có một câu chuyện đằng sau. Tên gọi của màu sơn Tuscan Sun được lấy cảm hứng từ tác phẩm điện ảnh nổi tiếng Under the Tuscan Sun – bộ phim đưa người xem tới xứ Tuscany (Italy) với ánh mặt trời rực rỡ và những chuyện tình lãng mạn. Ngoại thất xe còn có một số điểm nhấn khác như đường coachline màu trắng Seashell chạy dọc thân xe, phía trung tâm của la-zăng được hoàn thiện trong màu Tuscan Sun để đồng bộ với nước sơn chủ đạo. Bên trong, nội thất của xe tạo cảm giác khá ấm cúng với kiểu phối màu nâu-đen cùng những miếng ốp gỗ mờ xuất hiện ở nhiều nơi. Mẫu SUV siêu sang được phủ kết hợp hai loại da đắt tiền là Tan và Dark Spice. Dưới nắp ca-pô của xe vẫn là động cơ V12 6.75L tăng áp kép, cho công suất 563 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm, tốc độ tối đa đạt 250 km/h. Trên thị trường hiện nay, giá xe Rolls-Royce Cullinan có giá khởi điểm từ 300.000 USD. Theo phỏng đoán của Carscoops, chiếc Cullinan trong bài có giá ít nhất 400.000 USD. Video: Trải nghiệm SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan.

