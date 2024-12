"Soi" Toyota Land Cruiser J70 2024 bản số sàn từ 1,2 tỷ đồng

Mặc dù đã trình làng cách đây 40 năm, tuy nhiên, dòng SUV địa hình Toyota Land Cruiser J70 huyền thoại hiện vẫn còn được phân phối tại một số thị trường như Úc hay Nhật Bản. Mới đây, Toyota đã quyết định ra mắt phiên bản nâng cấp của mẫu xe này, bổ sung tùy chọn hộp số sàn 5 cấp. Kết hợp với hộp số này là động cơ diezel 4 xi-lanh 2.8L, cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm. Bên cạnh đó, khối động cơ này còn có thể kết hợp với tùy chọn hộp số tự động 6 cấp. Ở phiên bản Toyota Land Cruiser J70 2024 số sàn này, mô-men xoắn tăng thêm 50 Nm so với bản số sàn, đạt mức 500 Nm. Lựa chọn hộp số tự động sẽ mang lại mô-men xoắn đầy đủ sớm hơn ở mức 1.600 vòng/phút so với 2.400 vòng/phút khi chọn hộp số sàn. Toyota cũng chú ý về tỷ số truyền và kết cấu của hộp số Land Cruiser J70 để phù hợp với nhu cầu sang số liên tục của người dùng. Hộp số sàn có số một đến số ba ngắn hơn để cải thiện hiệu suất khi xuất phát và số năm dài hơn để hỗ trợ hiệu suất nhiên liệu và giảm tiếng ồn của động cơ ở tốc độ cao hơn. Toyota cũng lắp một bánh đà mới, giúp động cơ vận hành hoạt động được trơn tru hơn. Tuy nhiên, khá đáng tiếc khi mẫu SUV bị loại bỏ hệ thống kiểm soát hỗ trợ xuống dốc. Mức giá xe Toyota Land Cruiser J70 2024 với tùy chọn hộp số sàn có giá bán niêm yết là 50.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng) tại Úc. Bên cạnh đó, mẫu xe này hiện cũng được phân phối tại quê nhà Nhật Bản và UAE. Mặc dù Land Cruiser J70 đã ra mắt từ năm 1984 và trở nên khá lạc hậu nhưng mẫu SUV này vẫn được nhiều người dùng yêu mến bởi thiết kế đậm chất cổ điển và khả năng vận hành bền bỉ. Hiện tại, đây là mẫu xe lâu đời thứ hai vẫn đang được sản xuất, sau Lada Niva. Mẫu xe mang thương hiệu Nga ra mắt vào năm 1977, trước 7 năm so với dòng Land Cruiser 70 Series. Video: Xem chi tiết Toyota Land Cruiser J70 nồi đồng cối đá.

