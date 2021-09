"Soi" siêu bán tải Ford F-150 2021 chỉ 2 tỷ đồng tại Campuchia

Chúng ta biết rằng, các dòng siêu bán tải Ford F-150 hay Toyota Tundra đa số được nhập từ thị trường Mỹ. Tuy nhiên, tình trạng thiếu chip hiện nay đã khiến các hãng xe tại Mỹ như Ford và Toyota đang gặp khó khăn trong việc sản xuất xe mới để giao cho khách hàng và các đại lý. Khó mua ở thị trường Mỹ ở thời điểm hiện tại có thể là lý do cửa hàng nhập xe tư nhân ở Campuchia tìm đến xe Ford F-150 2021 mới được nhập khẩu từ thị trường Mexico. Có thể ít người biết rằng, dòng bán tải cỡ lớn Ford F-150 còn có tên gọi khác là “Ford Lobo” tại thị trường Mexico. Và tên gọi đầy đủ của xe là Ford Lobo 2021 thế hệ mới thay vì Ford F-150. Để quen thuộc, trong bài chúng ta sẽ gọi là “Ford F-150”. Mức giá xe Ford F-150 2021 mới được đưa về Campuchia thuộc phiên bản Lariat có mức bán ra khoảng 90.000 USD (khoảng 2 tỷ đồng). Tại Mexico, Ford F-150/Lobo phiên bản Lariat này có giá bán khoảng 1.188.900 Peso (tương đương 1,36 tỷ đồng). Trong khi đó, giá sau thuế của dòng F-150 tại Việt Nam rơi vào khoảng 3,5-4,5 tỷ đồng. Thuộc thế hệ thứ 3, Ford F-150 thế hệ mới dễ dàng phần biệt với cụm đèn pha LED tạo hình chữ “L” ngược. Xe sở hữu cụm lưới tản nhiệt thiết kế mới hơn với 11 kiểu lựa chọn thiết kế tùy thuộc vào phiên bản. Ford F-150 thế hệ mới sử dụng nền tảng khung gầm mới sử dụng khung thép cường độ cao, trong khi phần thân xe được làm bằng hợp kim nhôm. Ngoại thất phiên bản Lariat được trang bị tiêu chuẩn “dàn chân” lắp bộ mâm 20 inch hợp kim nhôm được đánh bóng nổi bật, đi kèm với lốp thông số 275/60R20. Theo hãng xe Mỹ, F-150 hoàn toàn mới mang thiết kế đậm tính khí động học nhất từ trước đến nay, thiết kế mới cho phép xe giảm lực cản gió, đồng thời cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu. Phiên bản sử dụng động cơ xăng V6 dung tích 3.5L tăng áp kép, công nghệ EcoBoost cho công suất tối đa 400 mã lực và mô-men xoắn cực đại 677Nm. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp (10 AT). Nội thất F-150 hoàn toàn mới được thiết kế tập trung vào thoải mái, tiện ích và công nghệ. Trang bị màn hình hỗ trợ lái kỹ thuật số, giải trí trung tâm cỡ lớn 12 inch, sử dụng hệ thống SYNC 4 mới nhận dạng giọng nói, hỗ trợ kết nối với Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống giải trí sử dụng dàn âm thanh cao cấp với 8 loa B&O, trang bị kiểm soát hành trình. Ghế ngồi được bọc da, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế phụ chỉnh điện 8 hướng. Xe đi kèm với gói trang bị an toàn và hỗ trợ lái bao gồm: Phanh tự động khẩn cấp, tính năng nhận diện người đi bộ, giữ làn đường, camera 360 độ và 6 túi khí. Trang bị an toàn trên mẫu bán tải cỡ lớn này tại thị trường Mexico không bằng so với xe sản xuất tại thị trường Mỹ, vì tiêu chuẩn an toàn của hai thị trường sẽ khác nhau. Chiếc Ford F-150 phiên bản Lariat nhập Mexico này chắc chắn sẽ có giá bán không dưới 3 tỷ đồng tại Campuchia. Tại Việt Nam hồi đầu năm nay, đã có một chiếc Ford F-150 2021 bản Limited được đưa về nước với giá bán không dưới 4 tỷ đồng. Giá cao, khiến dòng bán tải cỡ lớn này chỉ phù hợp với đối tượng khách hàng có điều kiện kinh tế khá giả, cần một mẫu bán tải nội thất rộng rãi, trang bị nhiều tiện nghi để phục vụ cho gia đình. Video: Chi tiết siêu bán tải Ford F150 2021 thế hệ mới.

