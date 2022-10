Rolls-Royce Cullinan tại Sài Gòn đeo biển “tứ quý 3”, không dưới 40 tỷ?

Mới đây, một chủ xe SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan đã may mắn bấm trúng được biển tứ quý siêu đẹp. Đó chính là chiếc Rolls-Royce Cullinan biển tứ quý 3 (51K-x33.33) tại khu vực TP HCM. Đây là chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan đầu tiên lộ ảnh trên mạng xã hội mang biển số tứ quý 3 rất đẹp mắt, đẳng cấp và hoàn toàn xứng đáng với sự đắt đỏ, quyền lực của xe Rolls-Royce Cullinan. Như vậy, 1 trong 9 biển số tứ quý 3 của đầu số 51K tại TP HCM đã thuộc về một chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan mang màu đen. Chủ nhân của xe sau khi may mắn bấm được biển này chẳng khác gì "hổ mọc thêm cánh". Còn cư dân mạng lại rất tò mò về giá trị của xe sau khi đeo biển tứ quý 3. Hiện chưa rõ chiếc xe Rolls-Royce Cullinan biển khủng này được mua chính hãng hay tư nhân, nó quyết định rất nhiều về giá bán. Ở các công ty nhập khẩu tư nhân, giá xe Rolls-Royce Cullinan phụ thuộc vào yếu tố biển số, nếu ra các loại biển như CV, NG... giá bán chỉ trên 19 tỷ đồng, còn nếu ra biển trắng giá bán xe không dưới 35 tỷ đồng. Như vậy, nhiều khả năng giá xe Rolls-Royce Cullinan biển tứ quý 3 này sẽ không thể dưới 42 tỷ đồng, tất nhiên, đã là chủ nhân của xe Cullinan thì không thiếu tiền để bán xe đi chỉ vì mình may mắn bấm được biển khủng như một số chủ ôtô khác. Theo quan niệm của người xưa, con số 3 đại diện cho sự bền vững, vững chắc qua câu nói “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” hay vững như kiềng 3 chân, còn về phong thủy, số 3 tượng trưng cho tài lộc, cuộc sống càng sung túc và an nhàn, hạnh phúc. Chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan có chiều dài 5.341, mm, rộng 2.000 mm và cao 1.835 mm, chiều dài cơ sở đạt 3.295 mm, trọng lượng lên đến 2,66 tấn. So với Bentley Bentayga, Rolls-Royce Cullinan dài hơn 200 mm và hẹp hơn 166 mm. Riêng chiều dài cơ sở của thành viên mới nhà Rolls-Royce dài hơn đối thủ "đồng hương" 303 mm. Ngoại hình xe rất Rolls-Royce với lưới tản nhiệt, logo quen thuộc. Nội thất của Rolls-Royce Cullinan có thể gọi là "khách sạn 5 sao thu nhỏ", ghế ngồi hàng ghế sau êm ái như nệm đắt đỏ nhất, khách muốn giải trí có ngay màn hình lớn gắn sau tựa đầu ghế trước, không thích thì làm tý sâm panh được cất trong tủ lạnh giữa 2 hàng ghế, còn quá chán thì bấm nút, ghế biến thành giường có chức năng massage. Để phục vụ các khách hàng thích hóng gió hay tài xế có chỗ ngồi ăn trưa và tối trong lúc chờ chủ nhân tiếp khách nhưng không muốn mùi thức ăn lan tỏa trong khoang lái, hãng còn đưa ra tùy chọn View Suite với bộ ghế ngồi phía sau khoang hành lý rất tiện lợi. Xe còn có hệ thống âm thanh cao cấp 18 loa Bespork với âm ly 18 kênh, công suất 1.300W. "Trái tim" của SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan là khối động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.75 lít, sản sinh công suất tối đa 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại vòng tua máy 1.600 vòng/phút. Đi kèm với động cơ là hộp số tự động ZF 8 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và đánh lái 4 bánh hoàn toàn mới, xe Rolls-Royce Cullinan có tốc độ tối đa được giới hạn 250 km/h. Video: Giới thiệu Rolls-Royce Black Badge Cullinan tại Hà Nội.

