Mitsubishi XForce 2025 hybrid lộ ảnh chạy thử, chờ ngày ra mắt

Tại Việt Nam, Mitsubishi XForce hoàn toàn mới đang là mẫu xe cực hot trong thời gian gần đây. Không chỉ vậy, tại một số thị trường như Thái Lan, Indonesia, Philippines... XForce còn là mẫu xe được người tiêu dùng trông ngóng. Mới đây, chiếc Mitsubishi XForce phiên bản Hybrid đang trong quá trình thử nghiệm đã xuất hiện tại Thái Lan. Theo Headlight Magazine, phiên bản XForce tại Thái sẽ trang bị động cơ xăng kết hợp mô tơ điện, có thể hệ thống hybrid này sẽ khác hoàn toàn so với Xpander HEV và Xpander Cross HEV. Về thiết kế ngoại thất, phiên bản XForce HEV dành cho Thái Lan không có quá nhiều khác biệt so với các phiên bản quốc tế, ngoại trừ bộ mâm hợp kim 18 inch có thiết kế mới. Đặc biệt, mâm xe được trang bị nắp che giữa các nan (Aerowheel Cover) nhằm giảm lực cản không khí và cải thiện hiệu quả tiêu hao năng lượng theo nguyên lý kỹ thuật. Mặc dù xe thử nghiệm được nguỵ trang kỹ lưỡng, nhưng vẫn để lộ vài chi tiết nổi bật và đặc trưng của XForce như bộ đèn pha trước và đèn hậu LED, ăng-ten vây cá mập, phía sau có cảm biến lùi 4 điểm. Ngoài ra còn có một số tính năng an toàn như Hệ thống cảnh báo điểm mù (Blind Spot Monitoring), radar đặt tại lưới tản nhiệt, hệ thống hỗ trợ lái xe (ADAS). Các trang bị an toàn kể trên có nhiều điểm tương đồng với XForce Ultimate bản cao cấp được Mitsubishi Việt Nam phân phối.Tại thị trường Việt Nam, XForce mặc dù là "tân binh" trong phân khúc SUV cỡ B nhưng sức hút của mẫu xe này vô cùng lớn. Tổng số lượng XForce đã bán trong năm 2024 đạt 14.407 xe, trở thành mẫu xe dẫn đầu phân khúc này. Nếu không có gì thay đổi, nhiều khả năng Mitsubishi XForce HEV 2025 mới sẽ ra mắt tại Thái Lan vào tháng 3/2025 ngay trong trong Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok 2025 (Bangkok International Motor Show 2025). Video: So sánh Mitsubishi Xforce Ultimate & Toyota Yaris Cross.

