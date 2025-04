Mercedes-Benz GLC 300 chạy 17km bán rẻ hơn "đập thùng" 300 triệu

Một chiếc Mercedes-Benz GLC 300 thế hệ mới (phiên bản V1) vừa xuất hiện trên thị trường xe cũ với tình trạng gần như mới nguyên. Theo người bán, chiếc SUV này chỉ mới rời showroom vài ngày, đồng hồ odo ghi nhận quãng đường 17 km, đủ để xếp vào danh sách xe "đập hộp". Mức giá xe Mercedes-Benz GLC 300 chạy 17km cụ thể không được chủ xe công khai, chỉ tiết lộ là "gần 2,6 tỷ đồng". Tuy nhiên, người bán khẳng định giá này rẻ hơn khoảng 300 triệu đồng so với việc mua xe mới từ đại lý chính hãng. Trao đổi với các tư vấn bán hàng Mercedes-Benz, giá niêm yết của GLC 300 V1 hiện ở mức 2,839 tỷ đồng. Hiện chưa rõ lý do khiến chiếc xe này được rao bán chỉ sau thời gian ngắn sử dụng. So với phiên bản V1 ra mắt tháng 5/2023, GLC 300 bản V1 được bổ sung thêm màn hình hắt kính lái (HUD). Do đó giá bán cũng tăng nhẹ 40 triệu so với lô đầu ra mắt, lên mức 2,839 tỷ đồng.





Chiếc xe trong bài rao bán sở hữu ngoại thất màu đen bóng bẩy, kết hợp bộ mâm AMG đa chấu kích thước 20 inch. Với tình trạng mới xuất xưởng, lớp sơn bên ngoài vẫn giữ được độ hoàn hảo. Các trang bị ngoại thất nổi bật gồm cụm đèn pha Digital Light thông minh, đèn hậu LED, camera 360 độ và hệ thống cảm biến trước/sau.







Bước vào bên trong, khoang lái SUV hạng sang Mercedes-Benz GLC 300 gây ấn tượng với nội thất bọc da hai tông màu đen và da bò, vẫn căng bóng và không có dấu hiệu sử dụng. Nhiều chi tiết như ghế ngồi, màn hình tốc độ sau vô-lăng hay màn hình trung tâm vẫn còn lớp ni-lông bảo vệ.



Các tiện ích nội thất đáng chú ý bao gồm ghế trước có sưởi, đèn viền LED 64 màu, màn hình trung tâm 11,9 inch dạng dọc hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, màn hình sau vô-lăng 12,3 inch và hệ thống âm thanh 15 loa Burmester.



Về an toàn, mẫu SUV này sở hữu hàng loạt công nghệ tiên tiến như cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp ngừa va chạm, đèn pha tự động điều chỉnh, hỗ trợ giữ làn đường, ga tự động thích ứng và duy trì khoảng cách với xe phía trước.







Mercedes-Benz GLC 300 sử dụng máy 2.0L tích hợp công nghệ hybrid nhẹ (Mild-hybrid). Công suất đạt 258 mã lực và 400 Nm mô-men xoắn. Đi kèm hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động bốn bánh 4MATIC.



Video: Mang Mercedes-Benz GLC 2023 chạy đồi cát và cái kết!





