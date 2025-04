Maserati MC20 và GT2 Stradale tiền tỷ phục vụ GT World Challenge Europe

Tại giải đua GT World Challenge Europe 2025, mẫu siêu xe Maserati GT2 Stradale hiệu năng cao sẽ đảm nhận vai trò xe an toàn (Safety Car), trong khi MC20 được lựa chọn làm xe dẫn đoàn (Leading Car). Đây là sự hợp tác giữa thương hiệu đến từ Modena và SRO Motorsports Group. Siêu xe Maserati MC20 dẫn đoàn sẽ có nhiệm vụ điều tiết đoàn đua tại vòng chạy khởi động. Trong khi đó, chiếc Maserati GT2 Stradale phục vụ an toàn sẽ được triển khai làm xe an toàn mỗi khi xuất hiện tình huống bất thường trên đường đua như tai nạn, điều kiện thời tiết xấu... Chiếc Maserati GT2 Stradale Safety Car sở hữu màu sơn đen Nero Pastello và được trang bị cụm đèn tín hiệu trên nóc, trong khi đó chiếc MC20 vẫn sở hữu tông màu trắng Bianco Pastello và bộ đem xanh/cam tương phản. Maserati MC20 vẫn được trang bị động cơ Nettuno V6 twin-turbo dung tích 3.0L sản sinh công suất tối đa 630 mã lực và mô-men xoắn cực đại 730 Nm. Maserati GT2 Stradale sở hữu thiết kế khí động học đặc trưng, công suất cũng được tăng lên mức 640 mã lực. Cả 2 đều sử dụng hộp số 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Trong mùa giải 2025, Maserati cũng giới thiệu gói nâng cấp mới Endurance Pack cho các đội đua tư nhân, gồm hệ thống đèn chiếu sáng phụ trợ, số đeo phản quang, các cảm biến bổ sung, hệ thống đèn UV trong nội thất... Tại Mỹ, Maserati MC20 có giá từ 243.000 USD, và lên đến 314.000 USD cho phiên bản hiệu năng cao GT2 Stradale. Tại Việt Nam, siêu xe MC20 có mức giá từ 16 tỷ đồng. Video: Maserati MC20 và GT2 Stradale phục vụ GT World Challenge

