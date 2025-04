Isuzu Dragon Max - xe bán tải cổ điển “ngầu lòi” nhất từng thấy

Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2025 vừa diễn ra tại Thái Lan, Isuzu đã trình làng một mẫu xe concept lấy cảm hứng từ phong cách hoài cổ có tên Isuzu Dragon Max bán tải cổ điển. Mẫu xe này minh chứng cho thấy vẻ đẹp xưa cũ vẫn có chỗ đứng trong thế giới ô tô hiện đại. Để cho ra lò mẫu xe bán tải Isuzu Dragon Max, hãng Isuzu đã hồi sinh một mẫu xe được yêu thích từ cuối những năm '80 với nhiều cải tiến hơn là chỉ thay đổi vẻ bề ngoài. Cụ thể, Isuzu Dragon Max là phiên bản cải tiến ấn tượng của mẫu xe bán tải cỡ trung Isuzu TFR đời 1988. 1988 vốn là năm rồng theo quan niệm của văn hóa phương Đông. Ngoài ra, tại thị trường Thái Lan, Dragon vốn là biệt danh địa phương của Isuzu TFR. Do đó, hãng Isuzu đã đặt tên cho mẫu xe concept mới của mình là Dragon Max. Ra mắt lần đầu vào năm 1988, TFR tiếp tục tồn tại đến năm 2002 trước khi được thay thế bởi Isuzu D-Max thế hệ đầu tiên. Trên thị trường toàn cầu, mẫu xe bán tải này có nhiều tên gọi khác nhau, tùy thuộc vào khu vực, như Faster, Rodeo, Pickup hay Invader. Xe cũng từng được bán dưới các thương hiệu như Honda, Opel, Vauxhall, Holden, và Chevrolet. Isuzu Dragon Max kết hợp thiết kế được nâng cấp với động cơ diesel tăng áp mới và nội thất đậm hơi thở hiện đại, mang lại cuộc sống thứ hai cho nền tảng cũ. Mẫu xe concept độc nhất này giữ nguyên phần thân của TFR nhưng cập nhật diện mạo với một số chi tiết hiện đại như đèn pha và đèn hậu LED mới, đi kèm vỏ màu khói trong khi lưới tản nhiệt tích hợp đèn LED ẩn. Màu sơn nhám của ngoại thất giúp xe trông như đến từ năm 2025. Tiếp theo đó là cánh gió sau theo phong cách thể thao, bộ mâm đen 17 inch kết hợp với hệ thống treo được tinh chỉnh giúp hạ thấp gầm cho xe. Cách tiếp cận này không khác là bao so với công thức mà Hyundai từng áp dụng cho mẫu xe concept có tên Heritage Series Grandeur. Cả hai đều kết hợp công nghệ và phong cách hiện đại trên một thiết kế quen thuộc. Tương tự ngoại thất, nội thất bên trong Dragon Max cũng được làm lại một cách tỉ mỉ. Hầu hết các chi tiết nhựa nội thất đều đã được thay bằng chất liệu Alcantara cao cấp và thể thao hơn. Bên cạnh đó là các chi tiết carbon và ghế bọc da cao cấp, mang lại cảm giác sang trọng hơn. Vì mẫu xe concept này dựa trên phiên bản cabin kéo dài của Isuzu TFR nên phía sau hàng ghế trước có một chút không gian. Cùng với đó là thùng xe rộng rãi để chở những món đồ mà các tín đồ xe bán tải cổ điển yêu thích. Tuy nhiên, điều ấn tượng nhất của Isuzu Dragon Max chính là động cơ. "Trái tim" của Dragon Max là động cơ MaxForce 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.2L mới của hãng Isuzu. Đây là loại động cơ đã được trang bị trên Isuzu D-Max và mu-X mới. Động cơ này đã được tinh chỉnh để sản sinh công suất tối đa 217 mã lực và mô-men xoắn cực đại 550 Nm. So với Isuzu D-Max và mu-X, động cơ mạnh hơn 57 mã lực cũng như 150 Nm, và gấp đôi TFR nguyên bản. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động 8 cấp, phù hợp với một chiếc xe vừa là cỗ máy thời gian, vừa là màn trình diễn công nghệ. Isuzu Dragon Max mới đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan tại Triển lãm BIMS năm nay. Đáng tiếc là hiện hãng xe Isuzu chưa công bố kế hoạch đưa mẫu bán tải Dragon Max ý tưởng này lên dây chuyền sản xuất thương mại. Video: Isuzu Dragon Max - chiếc xe bán tải cổ điển “ngầu” nhất

