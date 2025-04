Honda Wave 125i nhập Thái, Malaysia "giá chát" vẫn hút khách Việt

Từ khi ra mắt vào năm 2020, xe máy Honda Future 125 FI là một trong những mẫu xe máy số 125cc được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt. Được lắp ráp và phân phối bởi Honda Việt Nam (HVN), Future 125 FI đã chứng tỏ được sự bền bỉ và đáng tin cậy trong vận hành, kết hợp với thiết kế hiện đại, phù hợp với xu hướng người tiêu dùng. Tuy nhiên, trong khoảng 3 năm trở lại đây, Honda Future 125 FI đã phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các "người anh em" của mình, đặc biệt là mẫu xe máy số Honda Wave 125i nhập khẩu từ Thái Lan và Malaysia. Mẫu xe này không chỉ sở hữu kiểu dáng tương tự mà còn có nhiều tính năng và trang bị khá tương đồng với Future 125 FI, khiến người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn. Honda Wave 125i được sản xuất tại Thái Lan và Malaysia, có sự khác biệt về một số chi tiết để phù hợp với điều kiện giao thông và tiêu chuẩn khí thải của từng quốc gia, nhưng mẫu xe này có thiết kế và cấu hình gần như giống hệt Future 125 FI. Những năm gần đây, Wave 125i nhập khẩu từ Thái Lan và Malaysia liên tiếp gia nhập thị trường Việt Nam, gây không ít sự chú ý đối với người tiêu dùng. Đặc biệt là khi mức giá xe Honda Wave 125i nhập khẩu lên đến mức khiến nhiều người phải "giật mình". Cụ thể Wave 125i nhập khẩu từ Thái Lan từng được "hét" lên đến hơn 80 triệu đồng, trong khi Wave 125i nhập khẩu từ Malaysia cũng có giá dao động từ 75 triệu đồng trở lên. Mặc dù mức giá xe Wave 125i nhập khẩu từ Thái Lan và Malaysia này cao gấp 2 - 2,5 lần so với đề xuất bán ra chính hãng của Honda Future 125 FI (chỉ từ 30,524 - 32,193 triệu đồng), nhưng mẫu xe Wave 125i nhập khẩu vẫn thu hút khách hàng Việt hơn. Chủ một cửa hàng xe máy tại quận 5, TP.HCM chia sẻ rằng, cửa hàng đã phân phối Wave 125i "Made in Thailand" trong suốt hai năm qua và mặc dù giá bán cao hơn nhiều so với Honda Future 125 FI, mẫu xe này vẫn nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ khách hàng. Một đại lý khác chuyên nhập khẩu và phân phối Wave 125i từ Malaysia cho biết, lô xe Wave 125i đầu tiên đã được bán hết nhanh chóng sau khi ra mắt vào đầu tháng 3/2025. Dự kiến, lô xe tiếp theo sẽ tiếp tục được nhập khẩu trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Ngoài nguồn gốc xuất xứ, Wave 125i Thái Lan và Malaysia có một số khác biệt so với Honda Future 125 FI do Honda Việt Nam sản xuất. Wave 125i từ Thái Lan hiện đã được nâng cấp với một số thay đổi về thiết kế như phần đầu xe, đèn pha và cụm đồng hồ. Trong khi đó, Wave 125i nhập khẩu từ Malaysia được điều chỉnh để phù hợp với các yêu cầu giao thông và tiêu chuẩn khí thải của quốc gia này. Một trong những điểm khác biệt đáng chú ý là cặp giảm xóc sau có kích thước lớn hơn và gắp sau chắc chắn hơn. Bên cạnh đó, động cơ của Wave 125i Malaysia cũng đã được tinh chỉnh để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải và cho phép xe vận hành ở tốc độ cao hơn 100 km/h. Honda Wave 125i nhập khẩu phải chịu chi phí thuế nhập khẩu, vận chuyển và các khoản chi phí liên quan đến việc đưa xe từ Thái Lan và Malaysia về Việt Nam. Chính vì vậy, mức giá bán cao của mẫu xe này là điều dễ hiểu. Theo các đơn vị phân phối, dù giá bán cao hơn nhiều so với Honda Future 125 FI nhưng Wave 125i vẫn thu hút được một nhóm khách hàng riêng, chủ yếu là những người đam mê xe máy, yêu thích xe nhập khẩu và có sự hiểu biết về độ bền cơ khí của các mẫu xe "Made in Thailand" hay Malaysia. Video: Honda Wave 125i nhập khẩu Malaysia có điểm nào đáng giá

