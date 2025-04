Honda Jazz lộ diện bản nâng cấp - trẻ trung, sắc sảo hơn

Đây là dấu hiệu cho thấy mẫu Honda Jazz 2025 mới (hay Honda Fit tại Trung Quốc) sắp được giới thiệu chính thức tại thị trường "hàng xóm" Việt Nam. Điểm đáng chú ý nhất ở bản nâng cấp lần này nằm ở phần ngoại thất, đặc biệt là thiết kế đầu xe. Khác với phiên bản hiện tại mang phong cách thân thiện, mềm mại, Honda Fit 2025 mới có diện mạo sắc sảo và cứng cáp hơn. Cụm đèn pha LED tách rời, thiết kế mảnh và góc cạnh, tạo ấn tượng hiện đại và dữ dằn hơn đáng kể. Lưới tản nhiệt được thu gọn, cản trước mở rộng, mang đến cảm giác thể thao hơn. Phần thân xe gần như không thay đổi so với đời cũ. Trong khi đó, phần đuôi được cập nhật nhẹ, với một dải ốp nhựa đen dạng khuếch tán giúp tăng thêm cảm giác thể thao cho chiếc hatchback cỡ nhỏ. Honda Fit bản nâng cấp tại Trung Quốc có chiều dài tổng thể 4.196 mm, tăng nhẹ so với phiên bản hiện tại. Tuy nhiên, các thông số về chiều rộng, chiều cao và chiều dài cơ sở vẫn chưa được công bố chi tiết. Cho đến thời điểm hiện tại, Honda chưa công bố hình ảnh chính thức của khoang nội thất. Vì vậy, chưa rõ Fit mới có được cập nhật về thiết kế bảng đồng hồ, màn hình trung tâm hay trang bị buồng lái kỹ thuật số giống một số dòng xe Honda mới ra mắt gần đây hay không. Về động cơ, xe tiếp tục được trang bị máy xăng 1.5L i-VTEC hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 122 mã lực, mạnh hơn 6 mã lực so với phiên bản bán tại Nhật Bản. Động cơ đi cùng hệ dẫn động cầu trước, kết hợp với hộp số vô cấp CVT, không có tùy chọn AWD như tại thị trường nội địa Nhật.Honda Jazz tại Việt Nam từng được phân phối nhưng đã ngừng bán do doanh số không đạt kỳ vọng. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường đang chứng kiến sự trở lại của nhiều mẫu hatchback cỡ nhỏ, chẳng hạn như Suzuki Swift thế hệ mới sắp ra mắt, việc Honda đưa Fit/Jazz trở lại cũng không phải là điều không thể. Nếu được tái phân phối, Jazz/Fit mới sẽ gia nhập phân khúc cạnh tranh cùng các mẫu xe như Mazda2 hatchback, Suzuki Swift hay thậm chí là Toyota Yaris – nhóm xe dành cho khách hàng trẻ, người dùng đô thị, cần một mẫu xe nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu và tiện nghi. Video: Xem chi tiết Jazz/Fit thế hệ mới tại Đông Nam Á

