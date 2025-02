Honda Accord 2025 phiên bản máy xăng chính thức trình làng

Honda Accord thế hệ mới đã chính thức trình làng ở thị trường Trung Quốc vào hồi tháng 4/2023. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, mẫu sedan hạng D này ở thị trường ô tô lớn nhất thế giới chỉ có phiên bản plug-in hybrid (e:PHEV). Sau 1 năm, hãng Honda tiếp tục vén màn phiên bản máy xăng mới có tên Sport Turbo của Honda Accord tại Trung Quốc. So với phiên bản e:PHEV, Honda Accord máy xăng chỉ thay đổi nhẹ ở thiết kế ngoại thất. Cụ thể hơn, mẫu xe này được trang bị lưới tản nhiệt mới với những nan mạ crôm nằm ngang thay vì đan hình tổ ong như phiên bản e:PHEV. Bên cạnh đó là cản trước mới với thiết kế hốc gió trung tâm và khe gió đều đã thay đổi. Chưa hết, Honda Accord máy xăng còn sở hữu những chi tiết ngoại thất màu tối thay vì màu bạc như phiên bản e:PHEV. Tùy theo bản trang bị, Honda Accord 2025 máy xăng sẽ dùng vành 17 inch hoặc 19 inch. Đúng như dự đoán, Honda Accord máy xăng mới bê nguyên không gian nội thất từ phiên bản e:PHEV sang. Tại đây, xe được trang bị vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng/lẫy chuyển số thể thao, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và cập nhật phần mềm qua WiFi. Màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, điều hòa tự động, gương chiếu hậu kỹ thuật số, hệ thống kết nối Honda Connect 4.0, công nghệ nhận diện khuôn mặt, sạc điện thoại không dây, cổng USB Type C và cửa sổ trời toàn cảnh cũng được trang bị cho mẫu xe này. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Honda Accord máy xăng tại thị trường Trung Quốc là động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L như thế hệ cũ. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 189 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm, kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT nâng cấp. Theo hãng Honda, động cơ đã được cải tiến công nghệ đóng/mở van biến thiên VTEC, hệ thống phun xăng trực tiếp, bộ trung hòa khí thải, trục khuỷu và máng dầu để giảm tiếng ồn. Cuối cùng là gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing, camera 360 độ, hệ thống cảnh báo điểm mù khi chuyển làn Honda LaneWatch, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Hiện giá xe Honda Accord 2025 phiên bản máy xăng tại thị trường Trung Quốc vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, xe dự kiến sẽ rẻ hơn phiên bản e:PHEV vốn có giá từ 179.800 - 258.800 Nhân dân tệ (khoảng 629 - 906 triệu đồng). Video: Xem chi tiết xe sedan Honda Accord thế hệ mới.

