Defender "siêu ngầu" nhờ gói độ Wide Body từ Chelsea Truck Co.

Kể từ năm 2012, Chelsea Truck Company đã viết lại luật chơi về phong cách của Land Cruiser Defender địa hình để chiếc xe trở nên bắt mắt và thú vị. Trong đó, Wide Track Defender nguyên bản không chỉ là bộ bodykit mà còn là lời khẳng định sự mạnh mẽ, hung hãn dành cho chiếc xe 4x4 của hãng xe anh Quốc. Đến năm 2025, đội ngũ thiết kế đứng sau Chelsea Truck Co. là Kahn Design đã giới thiệu bộ widebody được phát triển cẩn thận dành cho thế hệ Land Cruiser Defender L663 hiện đại, kết hợp các đường nét di sản với thủ công đương đại. Trong khi các hãng độ khác sẽ tự mãn với thành công thì Kahn Design liên tục tinh chỉnh. Đối với phiên bản mới nhất đã thể hiện toàn diện về hình thức và các chức năng. Năm ngoái, Defender X với gói độ Wide Track mới tạo nên vẻ ngoài cơ bắp, bắt mắt khiến khách hàng yêu tích, đồng thời bổ sung các đường nét sắc sảo hơn, mượt mà và tư thế mạnh mẽ. Toàn bộ bodykit được chế tạo từ nhựa ABS cao cấp, chất liệu bền bỉ này được các nhà sản xuất đánh giá cao về độ bền, trọng lượng nhẹ. Sự thay đổi này cải thiện độ hoàn thiện, cho phép mức giá dễ tiếp cận hơn mà không làm giảm cảm giác cao cấp mà khách hàng mong đợi từ Chelsea Truck Co. Một hạn chế được khắc phục từ thế hệ trước là khả năng tương thích của khe thoát khí ở cản trước. Các vòm bánh trước được kéo dài hơn, đáp ứng nhu cầu cũng như kỳ vọng của khách hàng; đảm bảo tương thích hoàn toàn với kiểu dáng đầu xe. Đây là điểm nhấn thiết yếu cho những ai muốn thực hiện chiếc Defender tối ưu đô thị và địa hình. Được thiết kế dưới sự giám sát của Afzal Kahn - nhà sáng lập kiêm Giám đốc Thiết kế của thương hiệu, mỗi chi tiết được tạo hình với con mắt của một nhà thiết kế và độ chính xác của một kỹ sư. Các vòm bánh Wide Track không chỉ lớn hơn mà còn tốt hơn, các đường nét bổ sung tỷ lệ táo bạo cho Defender và giữ nguyên khả năng off-road, bởi đây không phải là "con ngựa" tại phòng trưng bày. Defender Wide Body 2.0 không chỉ là body kit mà là sự tiếp nối của di sản thiết kế, dành cho chủ nhân đòi hỏi khắt khe về sự hiện diện nhưng không quá phô trương, coi trọng chất liệu và tay nghề thủ công. Hiện bộ Wide Body của Chelsea Truck Co. có sẵn dành cho Defender phiên bản 90 và 110, đồng thời là một phần của Series II Conversions. Video: Defender "siêu ngầu" độ Wide Body từ Chelsea Truck Co.

Kể từ năm 2012, Chelsea Truck Company đã viết lại luật chơi về phong cách của Land Cruiser Defender địa hình để chiếc xe trở nên bắt mắt và thú vị. Trong đó, Wide Track Defender nguyên bản không chỉ là bộ bodykit mà còn là lời khẳng định sự mạnh mẽ, hung hãn dành cho chiếc xe 4x4 của hãng xe anh Quốc. Đến năm 2025, đội ngũ thiết kế đứng sau Chelsea Truck Co. là Kahn Design đã giới thiệu bộ widebody được phát triển cẩn thận dành cho thế hệ Land Cruiser Defender L663 hiện đại, kết hợp các đường nét di sản với thủ công đương đại. Trong khi các hãng độ khác sẽ tự mãn với thành công thì Kahn Design liên tục tinh chỉnh. Đối với phiên bản mới nhất đã thể hiện toàn diện về hình thức và các chức năng. Năm ngoái, Defender X với gói độ Wide Track mới tạo nên vẻ ngoài cơ bắp, bắt mắt khiến khách hàng yêu tích, đồng thời bổ sung các đường nét sắc sảo hơn, mượt mà và tư thế mạnh mẽ. Toàn bộ bodykit được chế tạo từ nhựa ABS cao cấp, chất liệu bền bỉ này được các nhà sản xuất đánh giá cao về độ bền, trọng lượng nhẹ. Sự thay đổi này cải thiện độ hoàn thiện, cho phép mức giá dễ tiếp cận hơn mà không làm giảm cảm giác cao cấp mà khách hàng mong đợi từ Chelsea Truck Co. Một hạn chế được khắc phục từ thế hệ trước là khả năng tương thích của khe thoát khí ở cản trước. Các vòm bánh trước được kéo dài hơn, đáp ứng nhu cầu cũng như kỳ vọng của khách hàng; đảm bảo tương thích hoàn toàn với kiểu dáng đầu xe. Đây là điểm nhấn thiết yếu cho những ai muốn thực hiện chiếc Defender tối ưu đô thị và địa hình. Được thiết kế dưới sự giám sát của Afzal Kahn - nhà sáng lập kiêm Giám đốc Thiết kế của thương hiệu, mỗi chi tiết được tạo hình với con mắt của một nhà thiết kế và độ chính xác của một kỹ sư. Các vòm bánh Wide Track không chỉ lớn hơn mà còn tốt hơn, các đường nét bổ sung tỷ lệ táo bạo cho Defender và giữ nguyên khả năng off-road, bởi đây không phải là "con ngựa" tại phòng trưng bày. Defender Wide Body 2.0 không chỉ là body kit mà là sự tiếp nối của di sản thiết kế, dành cho chủ nhân đòi hỏi khắt khe về sự hiện diện nhưng không quá phô trương, coi trọng chất liệu và tay nghề thủ công. Hiện bộ Wide Body của Chelsea Truck Co. có sẵn dành cho Defender phiên bản 90 và 110, đồng thời là một phần của Series II Conversions. Video: Defender "siêu ngầu" độ Wide Body từ Chelsea Truck Co.