Chi tiết xe 3 bánh chạy điện cách ly COVID-19 chỉ 115 triệu đồng

Trong vài tuần qua, cụm từ “giữa khoảng cách xã hội” đã trở nên phổ biến, và vì những lý do cần thiết trong cuộc chiến chống đại dịch virus covid-19 trên toàn thế giới. Tự giác ở nhà trong thời gian này là một hành động nên làm, thế nhưng không ai có thể ở nhà mãi và sẽ có lúc cần ra ngoài mua các nhu yếu phẩm. Vì thế, chúng ta sẽ cần đến một phương tiện an toàn, mang tính biệt lập và tránh tiếp xúc môi trường bên ngoài ví như chiếc xe 3 bánh chạy điện phòng chống Covid-19, chiếc xe dành cho những người tự cach lý nhưng vẫn muốn di chuyển phục vụ cho những nhu cầu cá nhân đặc biệt. Chiếc xe điện Xinge RV này là một mẫu motorhome 3 bánh được sản xuất bởi công ty Trung Quốc Henan Xinge Motorcycle Company. Xinge có sản xuất vô số phương tiện 3 bánh từ mẫu xe vận tải cá nhân đến xe tải vệ sinh, nhưng “ngôi nhà nhỏ trên bánh xe” này có lẽ là thú vị hơn cả. Chiếc xe mang tính biệt lập, vừa đủ tiện nghi và thậm chí người sử dụng sẽ không cần phải bước chân ra khỏi “không gian bong bóng của mình”. Dáng vẻ bên ngoài của chiếc xe chống dịch Covid-19 này, nó trông giống một sự pha trộn giữa RV truyền thống và một chiếc “tuk tuk”. Mặc dù công ty có sản xuất nhiều phiên bản RV khác nhau (chủ yếu khác biệt về kích thước), chúng đều có những đặc điểm chung gồm: 3 bánh, thiếu tính khí động học, và sơn màu be kiểu RV truyền thống với một vài miếng đề can trang trí bên sườn. Một số mẫu cao cấp hơn thì có các tấm pin năng lượng mặt trời lắp trên mái để sản sinh điện. Theo lời giới thiệu của Xinge, chiếc RV trọng lượng 635 kg này chạy bằng điện hoàn toàn và có thể di chuyển ở tốc độ tối đa 40 km/h. Mô tơ điện của xe hoạt động bằng một cụm pin 7,2 kWh bé nhỏ, nhưng không rõ cự ly di chuyển cụ thể là bao nhiêu. Chúng ta có thể giả định rằng cự ly di chuyển là vừa đủ để chiếc xe chạy trong phạm vi nội thành. Bên trong xe không gian nội thất phân cực với các bức tường màu trắng, trần treo giả và thậm chí những tấm gỗ ốp sàn. Một số mẫu có thể được trang bị bàn đá cẩm thạch giả, trong khi một số khác lại có một cái quầy bàn nhỏ để tăng thêm không gian. Những trang bị tiện nghi khác bao gồm TV màn hình phẳng cỡ nhỏ, điều hòa di động và tủ lạnh mini. Xịn hơn tất cả là có mẫu được lắp hẳn vòi tắm hoa sen. Điện được cung cấp thông qua một máy phát điện tích hợp trong và bình nhiên liệu. Xinge lưu ý rằng chiếc RV đã từng có sẵn dưới dạng phiên bản chạy bằng xăng, do vậy nó có thể dễ dàng trang bị thêm một nguồn năng lượng như máy phát điện thay cho động cơ đốt trong. Chiếc RV 3 bánh dài hơn 2,7 mét này có chỗ ngồi cho 3 hành khách, nhưng với bố cục 1 ghế đơn lẻ phía trước, có lẽ Xinge đang tính cả sự kết hợp của ghế sofa và giường làm chỗ ngồi cho 2 hành khách. Điều tuyệt nhất về mẫu xe 3 bánh bé nhỏ chắc hẳn là việc nó rẻ tới nhường nào. Giá xe điện Xinge sẽ chào bán từ 4.900 USD (trên 115 triệu đồng) và có khuyến mãi giảm giá nếu mua một đội 3 chiếc hoặc nhiều hơn. Video: Video khám phá trong - ngoài chiếc xe 3 bánh Xinge EV.

