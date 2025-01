BYD Han L & Tang L mạnh 1.085 mã lực sắp về VIệt Nam?

Vào ngày 16/1, BYD đã chia sẻ hình ảnh chính thức của xe sedan Han L và mẫu xe crossover Tang L. Những chiếc xe này áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của thương hiệu và động cơ điện mới với 30.000 vòng/phút. Các biến thể điện của BYD Han L và Tang L tự hào có hệ dẫn động 4 bánh với công suất 810 kW (1.085 mã lực). Các mẫu xe chủ lực của dòng BYD Dynasty là Han L và Tang L trước đây đã được phát hiện ở Trung Quốc nhiều lần khi chúng đang chuẩn bị ra mắt thị trường. Vào ngày 10 tháng 1, chúng đã nộp đơn xin giấy phép bán hàng tại Trung Quốc, tiết lộ thông số kỹ thuật cốt lõi. Bây giờ, BYD đã chia sẻ hình ảnh chính thức của Han L và Tang L. Ngoại thất của xe sedan BYD Han L 2025 giống với phiên bản thông thường của Han. Đầu xe sử dụng đèn pha kéo dài kết hợp với một chi tiết mạ crôm. Xe có cảm biến LiDAR trên nóc, tay nắm cửa phẳng, đường mái nghiêng và một dải đèn hậu đơn. Các tính năng khác của Han L bao gồm vành mười chấu với kẹp phanh màu đỏ và cửa sổ trời lớn. BYD Han L tự hào có kích thước lớn 5050/1960/1505 mm với chiều dài cơ sở 2970 mm. Để rõ ràng hơn, nó dài hơn 10 mm, rộng hơn 50 mm và cao hơn 10 mm so với phiên bản thông thường của Han. BYD Han L chạy trên bánh xe 245/45 R19. Đặc điểm chính của Han L là hệ truyền động Biến thể chạy hoàn toàn bằng điện RWD của chiếc sedan này sử dụng động cơ nam châm vĩnh cửu đồng bộ 500 kW (670 mã lực) với tốc độ lên đến 30.000 vòng/phút. Biến thể dẫn động 4 bánh của Han EV tự hào có động cơ điện 580 kW (777 mã lực) ở trục sau kết hợp với động cơ điện 230 kW (308 mã lực) ở phía trước. BYD Han L dẫn động bốn bánh có thể tăng tốc lên 100 km/h trong 2,7 giây. Xe hybrid cắm điện BYD Han L sử dụng các biến thể DM-i và DM-p. Biến thể đầu tiên bao gồm động cơ ICE 1,5 lít cho công suất 115 kW (154 mã lực) và động cơ điện cho công suất 200 kW (268 mã lực). Biến thể DM-p cung cấp thêm động cơ điện cho công suất 200 kW. Ngược lại với Han L, BYD Tang L có vẻ khác biệt so với Tang thông thường. Đầu xe sử dụng đèn chạy LED mỏng và đèn pha tích hợp vào cản trước. Xe có cửa hút gió chủ động và LiDAR trên nóc xe. Tang L có đường mái hơi dốc, tay nắm cửa ẩn và cánh gió trên nóc xe thể thao. Kích thước của BYD Tang L là 5040/1996/1760 mm với chiều dài cơ sở là 2950 mm. Nó dài hơn 170 mm, rộng hơn 46 mm và cao hơn 35 mm so với SUV Tang thông thường. Nó chạy trên bánh xe 20 inch/21 inch. Hệ thống truyền động của BYD Tang L vẫn giống với Han L. Video: Chi tiết SUV điện BYD Tang L 2025.

