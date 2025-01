Audi Q6 e-tron Offroad - SUV điện hạng sang thiết kế siêu hầm hố

Audi vừa hé lộ một mẫu xe ý tưởng hoàn toàn mới mang tên Q6 e-tron Off road trên trang Facebook chính thức của mình. Chiếc xe Audi Q6 e-tron Offroad mới này vừa được ra mắt tại giải trượt tuyết Hahnenkamm World Cup 2025 ở Kitzbuhel, Áo. Mẫu xe SUV Audi Q6 e-tron Offroad mới sở hữu thiết kế thể thao và hầm hố, khác hẳn với phong cách sang trọng thường thấy của các mẫu xe đến từ thương hiệu bốn vòng tròn. Ở phía trước, xe SUV Audi Q6 e-tron Offroad được trang bị đèn daylight thanh mảnh đặt ở phía trên, trong khi ở dưới là cụm đèn LED thiết kế dạng 4 bóng bên dưới mang thiết kế vuông vắn nhấn mạnh tính off-road của xe. Xe còn sở hữu các vòm bánh xe cực rộng đậm chất xe địa hình, với bộ mâm hợp kim tối màu cùng lốp gai lớn chuyên dụng cho địa hình phức tạp. Bên cạnh thiết kế ấn tượng Q6 e-tron Off road còn sở hữu hệ thống treo cấu trúc cầu portal hoàn toàn mới, giúp tăng khoảng sáng gầm thêm 160 mm. Để tối ưu khả năng bám đường, bề ngang cơ sở của mẫu SUV cũng được mở rộng thêm 250 mm. Audi Q6 e-tron Offroad được trang bị 2 động cơ điện cho công suất 517 mã lực. Thiết kế cầu portal cũng giúp tăng mô-men xoắn lên đến 50%, đạt mức 13.400 Nm (trong vòng 10 giây). Audi vẫn chưa bình luận về việc có đưa chiếc xe vào sản xuất thương mại hay không. Tuy nhiên, với sự độc đáo và tiềm năng mà Q6 e-tron Offroad mang lại, đây có thể là một bước tiến quan trọng của Audi trong việc chinh phục phân khúc xe off-road, vốn được coi là lãnh địa của các mẫu xe đến từ Mỹ và Nhật. Theo kế hoạch, mẫu xe SUV địa hình Audi Q6 e-tron Offroad hoàn toàn mới này sẽ đưa vào cuộc đua FAT Ice Race tại Áo ngày 1/2/2025 tới đây, sự kiện do Volkswagen tổ chức. Video: Chi tiết Audi Q6 e-tron Offroad - SUV điện siêu hầm hố.

