Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Nước Mỹ vẫn chìm trong giá rét

Khoảng 240 triệu người đã được cảnh báo về thời tiết lạnh giá và bão tuyết ở nước Mỹ.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, khoảng 240 triệu người đã được cảnh báo về thời tiết lạnh giá với nền nhiệt giảm mạnh và bão tuyết tiếp tục hoành hành ở nước Mỹ hôm 31/1. Trận bão tuyết mùa đông cuối tuần trước ở nước này đã khiến hàng chục nghìn hộ gia đình và doanh nghiệp mất điện, gây tắc nghẽn giao thông, làm đổ cây cối và khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Nhiệt độ thấp nhất -33 độ C được ghi nhận tại Tây Virginia vào sáng 31/1, theo Bob Oravec, nhà khí tượng học của Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia tại College Park, Maryland.

ap26030022118107.jpg
Con đường phủ tuyết trắng xóa ở Mississippi ngày 28/1. Ảnh: AP.

"Một số khu vực ở phía nam dãy núi Appalachia, các bang Carolina và Georgia có thể chứng kiến ​​lượng tuyết rơi từ 15 đến 25 cm. Bất cứ khi nào có cảnh báo thời tiết lạnh hoặc cực lạnh, việc ở ngoài trời đều rất nguy hiểm, có thể khiến bạn bị tê cóng”, Oravec nói.

ap26030798349773.jpg
Austin Bradbury dọn cây đổ chắn ngang đường tại Nashville, Tennessee, ngày 30/1. Ảnh: AP.

Tại Myrtle Beach, Nam Carolina, dự kiến tuyết rơi dày 15 cm​​. Dự báo thời tiết dưới mức đóng băng kéo dài đến tháng Hai, với tuyết rơi dày ở các bang Carolina, Virginia và đông bắc Georgia vào cuối tuần, bao gồm cả lượng tuyết dày tới 30 cm ở một số khu vực của Bắc Carolina. Nhiệt độ ở Nashville, Tennessee, xuống gần mức -10 độ C.

Theo trang web theo dõi sự cố mất điện poweroutage.us, hơn 127.000 hộ gia đình và doanh nghiệp bị mất điện, chủ yếu ở Mississippi và Tennessee. Trong đó, tính đến sáng 31/1, hơn 47.000 hộ gia đình và doanh nghiệp ở Nashville bị ảnh hưởng.

Các quan chức bang Mississippi cho biết trận bão tuyết lớn vừa qua là tồi tệ nhất kể từ năm 1994. Khoảng 80 trung tâm sưởi ấm được mở, lực lượng Vệ binh Quốc gia đã vận chuyển hàng tiếp tế cho người dân bị ảnh hưởng bằng xe tải và trực thăng.

#Bão tuyết mùa đông #Nguy hiểm thời tiết cực đoan #Nước Mỹ vẫn chìm trong giá rét #bão tuyết ở Mỹ #mùa đông ở Mỹ

Bài liên quan

Thế giới

Bão mùa đông ở Mỹ, ít nhất 30 người thiệt mạng

Ít nhất 30 người đã thiệt mạng khi trận bão mùa đông kinh hoàng càn quét nhiều khu vực khắp nước Mỹ.

AP đưa tin, nhiều người ở Mỹ trải qua một đêm nữa trong tình trạng nền nhiệt dưới mức đóng băng và mất điện khi trận bão mùa đông dữ dội mang theo tuyết tiếp tục hoành hành ở khu vực Đông Bắc nước này hôm 26/1 và khiến một số vùng ở phía Nam đất nước bị bao phủ bởi băng giá.

"Ít nhất 30 người đã thiệt mạng tại các bang bị ảnh hưởng bởi đợt rét đậm ở Mỹ", nguồn tin cho hay.

Xem chi tiết

Thế giới

Bão tuyết đổ bộ ở Mỹ, hàng nghìn chuyến bay bị huỷ

Một cơn bão tuyết đổ bộ ở Mỹ với lượng tuyết có thể dày hơn 60 cm khiến các hãng hàng không phải huỷ bỏ hàng nghìn chuyến bay.

Bao tuyet do bo o My, hang nghin chuyen bay bi huy
 Một máy bay của hãng United Airlines rời sân bay quốc tế O’Hare ở Chicago ngày 13/3. Khoảng 400 chuyến bay dự kiến xuất phát từ nơi này đã bị huỷ. Trang web FlightAware cho biết nhiều hãng hàng không đã cẩn thận nên huỷ trước hơn 4.000 chuyến bay trước khi bão tuyết đổ bộ ở Mỹ. Những sân bay bị ảnh hưởng nhất là Newark ở New Jersey và sân bay Logan ở Boston.
Xem chi tiết

Thế giới

Hình ảnh mùa đông lạnh giá ở Romania

Romania đang trải qua một đợt rét đậm trong mùa đông, với tuyết rơi dày, sương giá kéo dài và nhiệt độ cực thấp ở nhiều vùng trên khắp cả nước.

dong1.jpg
Những bức ảnh được Tân Hoa Xã đăng tải dưới đây phần nào hé lộ cuộc sống của người dân ở Romania giữa mùa đông lạnh giá. Ảnh: Một phụ nữ chụp ảnh cho em nhỏ giữa khung cảnh tuyết rơi tại một công viên ở Bucharest, Romania, ngày 11/1/2026. (Nguồn ảnh: Xinhua)
dong2.jpg
Người đàn ông kéo hai chiếc xe trượt tuyết chở các con. Được biết, nhiều khu vực ở Romania đã được đặt trong tình trạng cảnh báo màu vàng do tuyết rơi dày đặc và gió tăng cường.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới