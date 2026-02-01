Nước Mỹ vẫn chìm trong giá rét

Khoảng 240 triệu người đã được cảnh báo về thời tiết lạnh giá và bão tuyết ở nước Mỹ.

AP đưa tin, khoảng 240 triệu người đã được cảnh báo về thời tiết lạnh giá với nền nhiệt giảm mạnh và bão tuyết tiếp tục hoành hành ở nước Mỹ hôm 31/1. Trận bão tuyết mùa đông cuối tuần trước ở nước này đã khiến hàng chục nghìn hộ gia đình và doanh nghiệp mất điện, gây tắc nghẽn giao thông, làm đổ cây cối và khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Nhiệt độ thấp nhất -33 độ C được ghi nhận tại Tây Virginia vào sáng 31/1, theo Bob Oravec, nhà khí tượng học của Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia tại College Park, Maryland.

Con đường phủ tuyết trắng xóa ở Mississippi ngày 28/1. Ảnh: AP.

"Một số khu vực ở phía nam dãy núi Appalachia, các bang Carolina và Georgia có thể chứng kiến ​​lượng tuyết rơi từ 15 đến 25 cm. Bất cứ khi nào có cảnh báo thời tiết lạnh hoặc cực lạnh, việc ở ngoài trời đều rất nguy hiểm, có thể khiến bạn bị tê cóng”, Oravec nói.

Austin Bradbury dọn cây đổ chắn ngang đường tại Nashville, Tennessee, ngày 30/1. Ảnh: AP.

Tại Myrtle Beach, Nam Carolina, dự kiến tuyết rơi dày 15 cm​​. Dự báo thời tiết dưới mức đóng băng kéo dài đến tháng Hai, với tuyết rơi dày ở các bang Carolina, Virginia và đông bắc Georgia vào cuối tuần, bao gồm cả lượng tuyết dày tới 30 cm ở một số khu vực của Bắc Carolina. Nhiệt độ ở Nashville, Tennessee, xuống gần mức -10 độ C.

Theo trang web theo dõi sự cố mất điện poweroutage.us, hơn 127.000 hộ gia đình và doanh nghiệp bị mất điện, chủ yếu ở Mississippi và Tennessee. Trong đó, tính đến sáng 31/1, hơn 47.000 hộ gia đình và doanh nghiệp ở Nashville bị ảnh hưởng.

Các quan chức bang Mississippi cho biết trận bão tuyết lớn vừa qua là tồi tệ nhất kể từ năm 1994. Khoảng 80 trung tâm sưởi ấm được mở, lực lượng Vệ binh Quốc gia đã vận chuyển hàng tiếp tế cho người dân bị ảnh hưởng bằng xe tải và trực thăng.