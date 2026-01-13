Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hình ảnh mùa đông lạnh giá ở Romania

Thế giới

Hình ảnh mùa đông lạnh giá ở Romania

Romania đang trải qua một đợt rét đậm trong mùa đông, với tuyết rơi dày, sương giá kéo dài và nhiệt độ cực thấp ở nhiều vùng trên khắp cả nước.

An An (Theo THX)
Những bức ảnh được Tân Hoa Xã đăng tải dưới đây phần nào hé lộ cuộc sống của người dân ở Romania giữa mùa đông lạnh giá. Ảnh: Một phụ nữ chụp ảnh cho em nhỏ giữa khung cảnh tuyết rơi tại một công viên ở Bucharest, Romania, ngày 11/1/2026. (Nguồn ảnh: Xinhua)
Những bức ảnh được Tân Hoa Xã đăng tải dưới đây phần nào hé lộ cuộc sống của người dân ở Romania giữa mùa đông lạnh giá. Ảnh: Một phụ nữ chụp ảnh cho em nhỏ giữa khung cảnh tuyết rơi tại một công viên ở Bucharest, Romania, ngày 11/1/2026. (Nguồn ảnh: Xinhua)
Người đàn ông kéo hai chiếc xe trượt tuyết chở các con. Được biết, nhiều khu vực ở Romania đã được đặt trong tình trạng cảnh báo màu vàng do tuyết rơi dày đặc và gió tăng cường.
Người đàn ông kéo hai chiếc xe trượt tuyết chở các con. Được biết, nhiều khu vực ở Romania đã được đặt trong tình trạng cảnh báo màu vàng do tuyết rơi dày đặc và gió tăng cường.
Mọi người đi dạo trong một công viên ở Bucharest giữa mùa đông lạnh giá.
Mọi người đi dạo trong một công viên ở Bucharest giữa mùa đông lạnh giá.
Người đàn ông ngồi nghỉ trên chiếc ghế phủ đầy tuyết trong công viên ở Bucharest ngày 11/1.
Người đàn ông ngồi nghỉ trên chiếc ghế phủ đầy tuyết trong công viên ở Bucharest ngày 11/1.
Romania đang đối mặt với một đợt rét đậm với lượng tuyết rơi dày.
Romania đang đối mặt với một đợt rét đậm với lượng tuyết rơi dày.
Người phụ nữ đi bộ trong công viên phủ tuyết trắng xóa.
Người phụ nữ đi bộ trong công viên phủ tuyết trắng xóa.
Các công nhân dọn tuyết tại nhà ga phía Bắc ở thủ đô Romania ngày 11/1.
Các công nhân dọn tuyết tại nhà ga phía Bắc ở thủ đô Romania ngày 11/1.
Người đàn ông đi bộ tại khu vực nhà ga phủ đầy tuyết trắng ở Romania.
Người đàn ông đi bộ tại khu vực nhà ga phủ đầy tuyết trắng ở Romania.
Hai em nhỏ thích thú chơi đùa giữa khung cảnh tuyết trắng.
Hai em nhỏ thích thú chơi đùa giữa khung cảnh tuyết trắng.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Giá rét mùa đông ở Châu Âu hồi tháng 1/2024 (Nguồn video: VTV)
An An (Theo THX)
#Mùa đông lạnh giá ở Romania #Cuộc sống người dân trong mùa đông #mùa đông ở Romania #mùa đông #Romania

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT