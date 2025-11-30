“Nữ thần tắm suối” Jessie Vard khoe cận gương mặt lai đẹp không góc chết

Jessie Vard – gương mặt không còn xa lạ với cộng đồng mạng châu Á – mới đây lại “gây bão” khi tung loạt ảnh cận mặt khoe sắc đẹp lai đầy cuốn hút.
Jessie Vard – gương mặt không còn xa lạ với cộng đồng mạng châu Á – mới đây lại “gây bão” khi tung loạt ảnh cận mặt khoe sắc đẹp lai đầy cuốn hút.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/12, Song Tử hôm nay được hưởng phúc của tổ tiên, đường tài lộc phát. Xử Nữ tình cảm đi xuống, nên suy nghĩ thực tế hơn.
Với việc thiết kế lõi thông tầng và xử lý vật liệu thô mộc tinh tế, ngôi nhà mang đến không gian sống tối ưu công năng và bình yên.
Kiều Duy về Việt Nam sau Miss International 2025 ở Nhật Bản. Tiểu Vy nhận xét bản thân có giao diện trưởng thành nhưng hệ điều hành nhõng nhẽo.
Giữa khung cảnh rực rỡ của mùa thu xứ Hàn, “bà trùm nông sản” Viên Vibi gây chú ý khi xuất hiện trong loạt ảnh diện trang phục truyền thống đầy tinh tế.
Cuối năm 2025, 3 con giáp này cần kiểm soát chi tiêu để tránh mất lộc, đảm bảo tài chính vững vàng đón Tết và năm mới.
Khám phá này cung cấp cái nhìn mới về cộng đồng nông dân cổ đại trong khu vực, mở rộng kiến thức về lịch sử tôn giáo và cư dân Negev.
TMT Motors vừa công bố thông tin chi tiết về mẫu ôtô điện cỡ nhỏ, giá rẻ mang tên Nano S05 sẽ lắp ráp tại Việt Nam trong thời gian tới.
Hoa hậu Bảo Ngọc đăng tải khoảnh khắc bên mẹ. Người đẹp tâm sự, tấm bằng không phải là dấu chấm hết, mà là một dấu mốc để tiếp thêm động lực.
Gia Cát Lượng được xem là quân sư nổi tiếng thời Tam quốc. Tuy nhiên, mưu sĩ tài giỏi nhất Tam quốc được nhiều học giả cho rằng là Giả Hủ.
Mẫu Frontier Pro vừa xuất hiện tại Trung Quốc không phải Navara nâng cấp, mà là dòng bán tải mới được Nissan xây dựng để phục vụ chiến lược toàn cầu.
Khác hẳn vẻ ngây thơ thường thấy trên màn ảnh, Quỳnh Kool khoe trọn thần thái quyến rũ cùng vóc dáng thon gọn khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên”.
Jeep Gladiator Willys '41 lấy cảm hứng từ Kaiser Jeep M715, sở hữu lớp sơn màu xanh ô liu đặc trưng và bộ mâm thép 17 inch. Giá từ 49.835 USD (1,31 tỷ đồng).
Trong lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33, nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo xuất hiện với diện mạo chỉn chu, rạng rỡ và tràn đầy khí thế.
Các nhà khoa học cảnh báo Sông băng Ngày tận thế tại Nam Cực có thể sụp đổ nhanh hơn dự đoán khi phát hiện những xoáy nước bí ẩn đang tàn phá cấu trúc bên dưới.
Để tránh mua phải "nhái" thương hiệu thời trang nổi tiếng, người tiêu dùng có thể nhận diện qua chất liệu, logo, bao bì, mã code và giá bán.
Vốn đã nổi tiếng với phong thái tự tin trên truyền hình, MC Mù Tạt khiến người hâm mộ bất ngờ bởi nhan sắc ngọt ngào, sang trọng và gu ăn mặc tinh tế.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mùi có thể giành được thắng lợi lớn trong sự nghiệp, xem xét mua nhà hay tài sản giá trị khác.
Biệt thự của vợ chồng Vũ Luân - Phương Lê mang phong cách tân cổ điển với gam màu trắng chủ đạo, ước tính trị giá lên đến 200 tỷ đồng.
Trong không khí se lạnh, diễn viên Nguyễn Minh Trang khiến người hâm mộ xuýt xoa khi đăng tải loạt ảnh đón Giáng sinh tại một quán café phong cách châu Âu.
Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên tiếp tục gây chú ý khi tung bộ ảnh mới diện thiết kế đầm trắng cắt xẻ độc đáo, tôn trọn đường cong gợi cảm.