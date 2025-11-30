Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chi Pu khoe vóc dáng gợi cảm, visual thần thoại gây “náo loạn” mạng xã hội

Cộng đồng trẻ

Chi Pu khoe vóc dáng gợi cảm, visual thần thoại gây “náo loạn” mạng xã hội

Ngay khi được đăng tải, loạt ảnh mới của Chi Pu khiến cộng đồng mạng “bùng nổ” bởi visual sắc sảo, tạo hình ấn tượng và thần thái của cô.

Thiên Anh
Ca sĩ – diễn viên Chi Pu một lần nữa chứng minh đẳng cấp nhan sắc khi tung bộ ảnh nghệ thuật với phong cách độc đáo, gợi cảm và đầy tính thời trang. Ngay khi được đăng tải, loạt ảnh lập tức trở thành tâm điểm chú ý, khiến cộng đồng mạng “bùng nổ” bởi visual sắc sảo, tạo hình ấn tượng và thần thái của cô.
Ca sĩ – diễn viên Chi Pu một lần nữa chứng minh đẳng cấp nhan sắc khi tung bộ ảnh nghệ thuật với phong cách độc đáo, gợi cảm và đầy tính thời trang. Ngay khi được đăng tải, loạt ảnh lập tức trở thành tâm điểm chú ý, khiến cộng đồng mạng “bùng nổ” bởi visual sắc sảo, tạo hình ấn tượng và thần thái của cô.
Trong bộ ảnh, Chi Pu diện thiết kế corset ánh kim với tạo hình như được đúc từ kim loại nóng chảy. Chất liệu nhũ vàng phản chiếu ánh sáng giúp tôn trọn bờ vai thon, vòng eo nhỏ và khuôn ngực quyến rũ. Đây là phong cách mang hơi hướng “nữ thần chiến binh”, vừa mềm mại vừa mạnh mẽ.
Trong bộ ảnh, Chi Pu diện thiết kế corset ánh kim với tạo hình như được đúc từ kim loại nóng chảy. Chất liệu nhũ vàng phản chiếu ánh sáng giúp tôn trọn bờ vai thon, vòng eo nhỏ và khuôn ngực quyến rũ. Đây là phong cách mang hơi hướng “nữ thần chiến binh”, vừa mềm mại vừa mạnh mẽ.
Gương mặt Chi Pu trong loạt ảnh được makeup theo tông ấm, nhấn vào đôi mắt sâu và hàng mi dài cong. Góc nghiêng sắc nét, khuôn miệng đầy đặn cùng làn da mịn màng giúp cô toát lên vẻ đẹp kiêu sa, lạnh lùng nhưng mê hoặc.
Gương mặt Chi Pu trong loạt ảnh được makeup theo tông ấm, nhấn vào đôi mắt sâu và hàng mi dài cong. Góc nghiêng sắc nét, khuôn miệng đầy đặn cùng làn da mịn màng giúp cô toát lên vẻ đẹp kiêu sa, lạnh lùng nhưng mê hoặc.
Đặc biệt, tấm ảnh Chi Pu phủ mạng voan đính sequins tạo nên vẻ đẹp huyền bí, sang trọng và đầy nghệ thuật—tựa như nữ thần trong nghi lễ cổ xưa.
Đặc biệt, tấm ảnh Chi Pu phủ mạng voan đính sequins tạo nên vẻ đẹp huyền bí, sang trọng và đầy nghệ thuật—tựa như nữ thần trong nghi lễ cổ xưa.
Mái tóc dài uốn sóng, được tạo kiểu retro ôm sát gương mặt mang lại cảm giác cổ điển. Những lọn tóc uốn cong mềm mại ở phần mái khiến Chi Pu giống như bước ra từ một thước phim cổ đại pha lẫn hiện đại.
Mái tóc dài uốn sóng, được tạo kiểu retro ôm sát gương mặt mang lại cảm giác cổ điển. Những lọn tóc uốn cong mềm mại ở phần mái khiến Chi Pu giống như bước ra từ một thước phim cổ đại pha lẫn hiện đại.
Không chỉ gây ấn tượng ở phần tạo hình, Chi Pu còn khoe vóc dáng săn chắc, đôi chân dài, vòng eo gọn cùng đường cong mềm mại. Những bức ảnh tạo dáng nghiêng người hoặc kiễng chân giúp phô diễn hình thể cân đối và phong thái chuyên nghiệp của nữ ca sĩ.
Không chỉ gây ấn tượng ở phần tạo hình, Chi Pu còn khoe vóc dáng săn chắc, đôi chân dài, vòng eo gọn cùng đường cong mềm mại. Những bức ảnh tạo dáng nghiêng người hoặc kiễng chân giúp phô diễn hình thể cân đối và phong thái chuyên nghiệp của nữ ca sĩ.
Sau gần 10 năm hoạt động nghệ thuật, Chi Pu hiện là một trong những nghệ sĩ đa năng nhất showbiz Việt.
Sau gần 10 năm hoạt động nghệ thuật, Chi Pu hiện là một trong những nghệ sĩ đa năng nhất showbiz Việt.
Chi Pu thời gian gần đây theo đuổi phong cách trưởng thành, sắc sảo và đẳng cấp hơn.
Chi Pu thời gian gần đây theo đuổi phong cách trưởng thành, sắc sảo và đẳng cấp hơn.
Không chỉ chăm chút ngoại hình, Chi Pu còn đầu tư mạnh mẽ vào kỹ năng: ca hát, biểu diễn, vũ đạo và ngôn ngữ, đặc biệt khi có nhiều hoạt động tại thị trường Trung Quốc.
Không chỉ chăm chút ngoại hình, Chi Pu còn đầu tư mạnh mẽ vào kỹ năng: ca hát, biểu diễn, vũ đạo và ngôn ngữ, đặc biệt khi có nhiều hoạt động tại thị trường Trung Quốc.
Hướng đi bản lĩnh, dám thử thách bản thân cùng sự nghiêm túc trong nghề giúp Chi Pu tiếp tục duy trì sức hút mạnh mẽ trên mạng xã hội và khẳng định vị trí trong làng giải trí.
Hướng đi bản lĩnh, dám thử thách bản thân cùng sự nghiêm túc trong nghề giúp Chi Pu tiếp tục duy trì sức hút mạnh mẽ trên mạng xã hội và khẳng định vị trí trong làng giải trí.
Thiên Anh
#Vóc dáng gợi cảm của Chi Pu #Visual thần thoại gây sốc #Ảnh mới của Chi Pu #Ảnh hưởng mạng xã hội #Thần thái và tạo hình ấn tượng #Chi Pu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT