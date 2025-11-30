Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhan sắc ngoài đời của hot girl Hàn Quốc khiến dân mạng chú ý

Cộng đồng trẻ

Nhan sắc ngoài đời của hot girl Hàn Quốc khiến dân mạng chú ý

Với gương mặt xinh đẹp, thân hình gợi cảm và tỷ lệ cân đối, Kwon Eunji (25 tuổi) được nhiều dân mạng xứ củ sâm so sánh với AI.

Thiên Anh
Trên mạng xã hội Hàn Quốc, Kwon Eunji (25 tuổi) hiện là cái tên thu hút sự chú ý trong số dàn hot girl đang lên. Cô bất ngờ nổi tiếng nhờ xuất hiện trong một video phỏng vấn dạo về thời trang hồi đầu tháng 11, hút tới gần 14 triệu lượt xem.
Trên mạng xã hội Hàn Quốc, Kwon Eunji (25 tuổi) hiện là cái tên thu hút sự chú ý trong số dàn hot girl đang lên. Cô bất ngờ nổi tiếng nhờ xuất hiện trong một video phỏng vấn dạo về thời trang hồi đầu tháng 11, hút tới gần 14 triệu lượt xem.
Trong video, Kwon diện outfit đen hiện đại, để tóc mái ngang và lần lượt trả lời các câu hỏi phỏng vấn về trang phục đang mặc. Video này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Hàn Quốc với nhiều lời khen cho sắc vóc cô gái 25 tuổi.
Trong video, Kwon diện outfit đen hiện đại, để tóc mái ngang và lần lượt trả lời các câu hỏi phỏng vấn về trang phục đang mặc. Video này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Hàn Quốc với nhiều lời khen cho sắc vóc cô gái 25 tuổi.
Theo Koreaboo, nhiều dân mạng so sánh Kwon với thành viên Karina của nhóm nhạc aespa hay thậm chí gọi cô với biệt danh "hot girl AI".
Theo Koreaboo, nhiều dân mạng so sánh Kwon với thành viên Karina của nhóm nhạc aespa hay thậm chí gọi cô với biệt danh "hot girl AI".
Tuy nhiên, cũng có người đặt nghi vấn về hình ảnh thật sự của Kwon, cho rằng video đã được chỉnh sửa hoặc sử dụng filter. Số khác cho rằng cô đã can thiệp nhiều liệu pháp thẩm mỹ để có vẻ ngoài như hiện tại.
Tuy nhiên, cũng có người đặt nghi vấn về hình ảnh thật sự của Kwon, cho rằng video đã được chỉnh sửa hoặc sử dụng filter. Số khác cho rằng cô đã can thiệp nhiều liệu pháp thẩm mỹ để có vẻ ngoài như hiện tại.
Sau đó, nhiều dân mạng "đào" lại được một video Kwon làm khách mời trên kênh YouTube Kim In-ho TV hồi tháng 7.
Sau đó, nhiều dân mạng "đào" lại được một video Kwon làm khách mời trên kênh YouTube Kim In-ho TV hồi tháng 7.
Trong video, dù không có filter và trang điểm nhẹ nhàng, Kwon vẫn gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm. Hình ảnh này cũng khiến những người còn hoài nghi tin vào nhan sắc thực của nàng hot girl Hàn Quốc.
Trong video, dù không có filter và trang điểm nhẹ nhàng, Kwon vẫn gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm. Hình ảnh này cũng khiến những người còn hoài nghi tin vào nhan sắc thực của nàng hot girl Hàn Quốc.
Kwon hiện là người mẫu ảnh, influencer hoạt động chủ yếu tại xứ củ sâm. Từng chia sẻ trên trang cá nhân, cô cho biết bản thân nặng 41 kg, cao 1,62 m.
Kwon hiện là người mẫu ảnh, influencer hoạt động chủ yếu tại xứ củ sâm. Từng chia sẻ trên trang cá nhân, cô cho biết bản thân nặng 41 kg, cao 1,62 m.
Kwon thường xuyên chia sẻ các mẹo trang điểm, phối đồ cho hơn 300.000 người theo dõi trang Instagram.
Kwon thường xuyên chia sẻ các mẹo trang điểm, phối đồ cho hơn 300.000 người theo dõi trang Instagram.
Nhờ gu thời trang hiện đại, thời thượng, Kwon cũng nhận được nhiều lời mời tham dự sự kiện của các thương hiệu trong nước.
Nhờ gu thời trang hiện đại, thời thượng, Kwon cũng nhận được nhiều lời mời tham dự sự kiện của các thương hiệu trong nước.
Trong video phỏng vấn dạo gây sốt, Kwon từng cho biết bản thân chưa có bạn trai và thích những anh chàng mũm mĩm. Cô cũng bày tỏ dù thường trang điểm sắc sảo và trông có vẻ bạo dạn, cô lại khá nhút nhát, ngại nói chuyện với người lạ.
Trong video phỏng vấn dạo gây sốt, Kwon từng cho biết bản thân chưa có bạn trai và thích những anh chàng mũm mĩm. Cô cũng bày tỏ dù thường trang điểm sắc sảo và trông có vẻ bạo dạn, cô lại khá nhút nhát, ngại nói chuyện với người lạ.
Thiên Anh
#Nhãn sắc và ngoại hình #Kwon Eunji #Gây chú ý mạng xã hội #Gương mặt xinh đẹp #Thân hình gợi cảm #hot girl

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT