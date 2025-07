Khám phá hoạt động mạo hiểm ở Thái Lan

Tòa nhà chọc trời King Power Mahanakhon ở Bangkok (Thái Lan) đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với Mahanakhon Bangkok I-Tilt - trải nghiệm nghiêng mình ra khỏi rìa tòa nhà ở góc 65 độ với độ cao 296 mét so với mặt đất trên tầng 75. Đây là trải nghiệm nghiêng người ngoài trời đầu tiên trên thế giới, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất về an toàn và chất lượng.

Toàn cảnh Bangkok từ trên cao. (Ảnh: @kingpowermahanakhon)

Khi tham gia trải nghiệm, du khách sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh Bangkok rực rỡ từ trên cao và có khoảnh khắc đầy thú vị. Đặc biệt, các netizen thuộc team mê những hoạt động mạo hiểm hay những trò chơi cảm giác mạnh chắc chắn sẽ hứng thú với hoạt động này.

Biểu tượng Muay Thái toàn cầu - Buakaw Banchamek là một trong những người đầu tiên tham gia trải nghiệm. (Ảnh: @kingpowermahanakhon)

Hoạt động thu hút nhiều netizen yêu thích cảm giác mạnh. (Ảnh: @kingpowermahanakhon)

Giá vé trải nghiệm vào buổi chiều tối sẽ cao hơn ban ngày. (Ảnh: @kingpowermahanakhon)

Được biết, Mahanakhon Bangkok I-Tilt được phát triển bởi một công ty kỹ thuật hàng đầu của Đức. Hoạt động này được trang bị hệ thống an toàn tự động do AI điều khiển để đảm bảo an toàn chính xác trong suốt quá trình trải nghiệm.

Ngoài ra, Mahanakhon Bangkok I-Tilt cũng được chứng nhận bởi TUV Nord, một tổ chức nổi tiếng của Đức chuyên về kiểm tra kỹ thuật và chứng nhận hệ thống tuân thủ các quy định của Liên minh châu Âu (EU). Các tiêu chuẩn quốc tế này đảm bảo mức độ an toàn và hiệu suất cao nhất, mang đến cho người tham gia sự tin tưởng, an tâm.

(Ảnh: @kingpowermahanakhon)

(Ảnh: @kingpowermahanakhon)

Hoạt động đầy thú vị mà du khách có thể cân nhắc trải nghiệm khi đến du lịch Thái Lan.(Ảnh: @kingpowermahanakhon)

Mahanakhon Bangkok I-Tilt mở cửa hàng ngày từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối (lượt cuối cùng vào lúc 6 giờ 30 tối). Giá vé bao gồm hoạt động vào Đài quan sát trong nhà Mahanakhon SkyWalk ở tầng 74 và một lượt trải nghiệm I-Tilt ở tầng 75.

Giá vé là 800 Baht cho khung giờ ban ngày và 900 Baht vào giờ hoàng hôn - khung “giờ vàng” để chụp được những bức ảnh lung linh! Với trường hợp đã có vé Mahanakhon SkyWalk trước đó, bạn chỉ cần chi thêm 450 Baht để có thể nâng cấp trải nghiệm với Mahanakhon Bangkok I-Tilt.