Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đu trend "trạm tỷ" muộn, DJ Mie vẫn có sức hút riêng

Cộng đồng trẻ

Đu trend "trạm tỷ" muộn, DJ Mie vẫn có sức hút riêng

Đu trend “trạm tỷ” muộn, DJ Mie vẫn chứng minh sức hút rất riêng khi loạt hình ảnh mới nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Thiên Anh
Không chạy theo sự ồn ào hay tạo hiệu ứng sốc, nữ DJ Mie (Trương Tiểu My) ghi điểm bằng thần thái cuốn hút, phong cách thời trang tinh tế cùng vẻ đẹp ngày càng mặn mà.
Không chạy theo sự ồn ào hay tạo hiệu ứng sốc, nữ DJ Mie (Trương Tiểu My) ghi điểm bằng thần thái cuốn hút, phong cách thời trang tinh tế cùng vẻ đẹp ngày càng mặn mà.
Trong loạt ảnh đính kèm, DJ Mie xuất hiện với trang phục mang tông màu trung tính, nổi bật là chiếc áo khoác dáng trench coat được thắt eo gọn gàng, kết hợp cùng quần jeans ống suông và phụ kiện túi da nâu cổ điển.
Trong loạt ảnh đính kèm, DJ Mie xuất hiện với trang phục mang tông màu trung tính, nổi bật là chiếc áo khoác dáng trench coat được thắt eo gọn gàng, kết hợp cùng quần jeans ống suông và phụ kiện túi da nâu cổ điển.
Mie lựa chọn outfit tưởng chừng đơn giản nhưng lại tôn lên vóc dáng thanh mảnh và phong thái thời thượng của cô nàng. Điểm cộng lớn nhất chính là thần thái: ánh mắt có chiều sâu, gương mặt sắc nét nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng, nữ tính.
Mie lựa chọn outfit tưởng chừng đơn giản nhưng lại tôn lên vóc dáng thanh mảnh và phong thái thời thượng của cô nàng. Điểm cộng lớn nhất chính là thần thái: ánh mắt có chiều sâu, gương mặt sắc nét nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng, nữ tính.
Dù đứng giữa không gian hiện đại hay trong ánh nắng ngược, DJ Mie vẫn nổi bật nhờ khí chất tự tin, nhẹ nhàng mà không hề gượng ép.
Dù đứng giữa không gian hiện đại hay trong ánh nắng ngược, DJ Mie vẫn nổi bật nhờ khí chất tự tin, nhẹ nhàng mà không hề gượng ép.
Cận cảnh gương mặt, DJ Mie khiến nhiều người xuýt xoa bởi làn da mịn màng, đường nét hài hòa và phong cách trang điểm trong veo.
Cận cảnh gương mặt, DJ Mie khiến nhiều người xuýt xoa bởi làn da mịn màng, đường nét hài hòa và phong cách trang điểm trong veo.
Không cần quá nhiều phụ kiện hay tạo dáng cầu kỳ, chỉ với vài khoảnh khắc rất đời, Mie vẫn toát lên sức hút khó trộn lẫn.
Không cần quá nhiều phụ kiện hay tạo dáng cầu kỳ, chỉ với vài khoảnh khắc rất đời, Mie vẫn toát lên sức hút khó trộn lẫn.
Nhiều ý kiến cho rằng, chính sự chín muồi về nhan sắc lẫn phong cách đã giúp DJ Mie “đu trend muộn” nhưng không hề bị lép vế, thậm chí còn tạo dấu ấn riêng giữa hàng loạt hình ảnh tương tự trên mạng xã hội.
Nhiều ý kiến cho rằng, chính sự chín muồi về nhan sắc lẫn phong cách đã giúp DJ Mie “đu trend muộn” nhưng không hề bị lép vế, thậm chí còn tạo dấu ấn riêng giữa hàng loạt hình ảnh tương tự trên mạng xã hội.
Không chỉ được chú ý bởi ngoại hình, DJ Mie còn là một trong những nữ DJ tài năng và bền bỉ của làng giải trí Việt.
Không chỉ được chú ý bởi ngoại hình, DJ Mie còn là một trong những nữ DJ tài năng và bền bỉ của làng giải trí Việt.
Mie được biết đến với biệt danh “Búp bê DJ” hay “Búp bê EDM” nhờ gương mặt xinh xắn cùng phong cách trình diễn cuốn hút.
Mie được biết đến với biệt danh “Búp bê DJ” hay “Búp bê EDM” nhờ gương mặt xinh xắn cùng phong cách trình diễn cuốn hút.
DJ Mie từng đăng quang Miss DJ 2015, từ đó mở ra nhiều cơ hội lớn trong sự nghiệp âm nhạc.
DJ Mie từng đăng quang Miss DJ 2015, từ đó mở ra nhiều cơ hội lớn trong sự nghiệp âm nhạc.
Thiên Anh
#Xu hướng "trạm tỷ" #DJ Mie và sức hút riêng #Hình ảnh mới của DJ Mie #Phản hồi cộng đồng mạng #Trendy và nổi bật #DJ Mie

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT