Đu trend "trạm tỷ" muộn, DJ Mie vẫn có sức hút riêng

Đu trend “trạm tỷ” muộn, DJ Mie vẫn chứng minh sức hút rất riêng khi loạt hình ảnh mới nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.
Xuất hiện trong loạt ảnh mới khi đi chùa đầu năm, Xoài Non thu hút sự chú ý của netizen bởi nhan sắc trong trẻo cùng thần thái dịu dàng, an yên hiếm thấy.
Việc tìm thấy bộ hài cốt con cá heo trong ngôi mộ cổ đã khiến các nhà khảo cổ học thực sự rất ngạc nhiên.
Các nhà khảo cổ tìm thấy kho vũ khí cổ đại gồm lao, phi tiêu, và da linh dương, mở ra góc nhìn mới về cuộc sống của nền văn hóa cổ xưa.
Dù Honda Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về mẫu xe máy điện Honda Activa e: mới, nhưng những tín hiệu gần đây hoàn toàn có cơ sở.
Điểm đặc biệt nhất của quất mộc căn là bộ rễ lộ thiên tượng trưng cho sức mạnh vươn lên từ gian khó.
Bùi Quốc Quỳnh Anh (Gabriella Bùi) khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi khoác lên mình Việt phục truyền thống với vẻ đẹp dịu dàng, tinh khôi.
Không chỉ là tượng đài của làng võ Việt Nam với bảng thành tích chói lọi, Châu Tuyết Vân còn khiến người hâm mộ trầm trồ với vóc dáng cực phẩm trong bộ ảnh mới.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Hợi có thể "truyền lửa" đam mê cho nhiều người khác và tăng thêm chi phí tiêu dùng.
Khu vườn của MC Diễm Quỳnh rực rỡ sắc màu trong những ngày đông, ấn tượng nhất là những gốc hồng cổ, hồng ngoại đua nhau khoe sắc.
Vẻ đẹp mong manh, thần thái cuốn hút cùng phong cách tạo hình như bước ra từ cổ tích giúp Lilly Luta tiếp tục nhận về “cơn mưa” lời khen trong loạt ảnh mới.
Các dấu khắc trên xương gấu tiền sử cho thấy người Neanderthal có khả năng sáng tạo nghệ thuật và nhận thức tiến bộ hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây.
Vừa đón xong Tết dương, Tăng Mỹ Hàn đã sớm 'mở bát' năm mới bằng visual đỉnh cao trong bộ ảnh đậm chất tiểu thư tại thành phố ngàn hoa.
Cấu trúc mê cung 4.000 năm tuổi được phát hiện tại Crete cung cấp manh mối về các nghi lễ cổ xưa của người Minoan.
Trong quá trình phân tích lòng hồ khô cạn của hồ Otero (Mỹ) thời tiền sử, các chuyên gia phát hiện hàng chục dấu chân người cổ xưa.
Truyền thông Mỹ chỉ ra lưới điện lạc hậu đang kéo Anh tụt lại trong cuộc đua AI, trong khi Trung Quốc âm thầm đi trước một bước dài.
Các cuộc tấn công dữ dội của Quân đội Nga vào những cây cầu ở Zatoka, nơi được ví là “yết hầu”, nối Odessa với Rumani xảy ra liên tiếp.
Siêu mẫu Ngọc Nga cùng chồng Tây và các con du lịch Phú Quốc nhân dịp đầu năm mới.
Toyota bZ3 Smart Home Edition điện có giá khởi điểm 15.700 USD (khoảng 409 triệu đồng) tại Trung Quốc. Xe không dành cho thị trường Mỹ, Nhật Bản hay Việt Nam.
Suốt 21 năm, người đàn ông này đã di chuyển khắp nơi nhằm xóa dấu vết của bản thân. Thế nhưng, khi Hiệp tưởng rằng mọi chuyện đã qua thi hành tung đã bị lộ.
Ngôi mộ có niên đại từ thế kỷ thứ 7 Trước Công Nguyên lưu giữ hơn 150 hiện vật cổ, bao gồm một cỗ xe hai bánh, một chiếc mũ sắt bằng đồng và một chiếc vạc.