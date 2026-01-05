Hà Nội

'Búpbê sống' Lilly Luta diện váy lụa như bước ra từ cổ tích

Cộng đồng trẻ

'Búpbê sống' Lilly Luta diện váy lụa như bước ra từ cổ tích

Vẻ đẹp mong manh, thần thái cuốn hút cùng phong cách tạo hình như bước ra từ cổ tích giúp Lilly Luta tiếp tục nhận về “cơn mưa” lời khen trong loạt ảnh mới.

Thiên Anh
Khoác lên mình thiết kế váy lụa mềm mại, gam hồng pastel dịu nhẹ, Lilly Luta khiến nhiều người không khỏi liên tưởng đến hình ảnh một “búp bê sống” đúng nghĩa – tinh khôi, ngọt ngào nhưng vẫn toát lên nét quyến rũ rất riêng.
Trong bộ ảnh, Lilly Luta xuất hiện giữa không gian ngập tràn hoa lá, ánh sáng được xử lý mềm mại, tôn trọn làn da trắng mịn và đường nét gương mặt hài hòa.
Chất liệu lụa mỏng rủ nhẹ theo từng chuyển động, kết hợp cùng kiểu dáng váy bay bổng, giúp cô nàng như hòa vào khung cảnh thiên nhiên.
Điểm nhấn không nằm ở sự phô trương, mà ở thần thái: ánh mắt mơ màng, biểu cảm dịu dàng nhưng đầy chiều sâu, đủ khiến người đối diện phải dừng lại ngắm nhìn thật lâu.
Cận cảnh gương mặt, Lilly Luta ghi điểm với lớp trang điểm trong veo, tông hồng ngọt ngào, đôi môi căng mọng và sống mũi thanh tú. Mái tóc dài uốn nhẹ, điểm xuyết những cánh hoa nhỏ càng làm tăng cảm giác mong manh, nữ tính.
Dù tạo dáng đứng, ngồi hay nghiêng mình bên những khóm hoa, cô vẫn giữ được phong thái nhẹ nhàng, sang trọng, không hề gượng ép.
Nhiều khán giả nhận xét, Lilly Luta không chỉ đẹp theo kiểu “nhìn là yêu”, mà còn có khí chất riêng, càng ngắm càng cuốn.
Không phải ngẫu nhiên mà Lilly Luta nhiều năm liền được gọi bằng những mỹ từ như “búp bê sống” hay “nàng thơ” của làng mẫu ảnh. Tên thật là Nguyễn Thị Lượm, sinh năm 1992, cô là một trong những hot girl thế hệ 9X từng gây chú ý mạnh mẽ trên các diễn đàn mạng.
Dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Lilly Luta là khi cô đoạt giải Nữ sinh khả ái nhất tại cuộc thi Miss Ngôi sao 2012. Từ đây, cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong các bộ ảnh thời trang, lookbook, được nhiều nhiếp ảnh gia săn đón.
Khác với sự ồn ào của showbiz, cuộc sống của Lilly Luta khá kín tiếng. Cô ít chia sẻ đời tư trên mạng xã hội, thay vào đó tập trung xây dựng hình ảnh nhẹ nhàng, nghệ thuật và giữ cho mình một không gian riêng tư. Chính sự chọn lọc này lại giúp Lilly Luta duy trì được sức hút bền bỉ theo thời gian, không bị hòa lẫn giữa làn sóng các gương mặt mới liên tục xuất hiện.
Thiên Anh
