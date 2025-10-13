Hà Nội

NSƯT Kim Oanh chăm đăng ảnh mới sau 'tân trang' nhan sắc

Giải trí

Sau hai tháng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, NSƯT Kim Oanh tái xuất với diện mạo đầy cuốn hút khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng vì sự thay đổi rõ rệt.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Sau khi trải qua quá trình “tân trang” nhan sắc, NSƯT Kim Oanh dường như ngày càng tự tin hơn với diện mạo mới.
Nữ nghệ sĩ chăm chỉ đăng tải loạt hình ảnh khoe gương mặt thon gọn, đường nét hài hòa và thần thái rạng rỡ trên trang cá nhân.
Khác với hình ảnh quen thuộc trước đây, Kim Oanh hiện tại gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung, nhẹ nhàng mà vẫn giữ được nét duyên dáng vốn có.
Đặc biệt, dù chỉ là những khoảnh khắc đời thường, không phải trên sân khấu hay thảm đỏ, cô vẫn thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.
Nhiều khán giả để lại bình luận bất ngờ trước màn “lột xác” của nữ nghệ sĩ. Không ít người thừa nhận rằng nếu không có chú thích, họ khó lòng nhận ra Kim Oanh trong những bức ảnh mới.
Có ý kiến cho rằng diện mạo hiện tại giúp cô trẻ ra nhiều tuổi, đồng thời tôn lên phong thái tự tin, sang trọng.
Được biết, NSƯT Kim Oanh đã trải qua một ca đại phẫu kéo dài tới 8 tiếng.
Trong lần "trùng tu nhan sắc" này, cô thực hiện hàng loạt thủ thuật như căng da mặt, hạ sống mũi, cắt bọng mắt, hút mỡ nọng cằm...
Việc công khai thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ ở tuổi U50 như Kim Oanh là điều không phải nghệ sĩ nào cũng sẵn sàng chia sẻ. Ảnh: FB Oanh Đào
#NSƯT Kim Oanh #nghệ sĩ Kim Oanh #Kim Oanh thẩm mỹ

