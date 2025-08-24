Đồng nghiệp khen mặt mộc của Kim Oanh sau dao kéo

Hà Nội

Giải trí

Đăng ảnh mặt mộc chụp bằng camera thường, diễn viên Kim Oanh nhận được lời khen của nhiều đồng nghiệp: Việt Anh, Anh Đào, Thùy Anh...

Thu Cúc (tổng hợp)
Diễn viên Kim Oanh vừa đăng tải hình ảnh mặt mộc chụp bằng camera thường sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: FB Kim Oanh.
Nhiều đồng nghiệp: Việt Anh, Thùy Anh, Việt Hoa...khen ngợi nhan sắc của Kim Oanh. Ảnh: FB Kim Oanh.
Trước đó, theo Dân Việt, Kim Oanh đã tiết lộ lý do cô chỉnh sửa mũi. Ảnh: FB Kim Oanh.
"Mọi người cứ nói cái mũi trước của mình cao và đẹp nhưng mình thấy cái mũi đấy có tính chiến đấu rất cao, giờ đây mình không còn thích tranh đấu hơn thua với ai nữa. Mình quyết định hạ mũi xuống để cho tính tình mềm mại, hài hòa và dung dị", cô chia sẻ. Ảnh: FB Kim Oanh.
Theo Znews, ngoài sửa lại dáng mũi, Kim Oanh còn căng da mặt, đính cơ trán, căng da cổ, xóa nếp nhăn dưới viền mắt. Ảnh: FB Kim Oanh.
Nữ diễn viên phim Sóng ở đáy sông đăng tải loạt ảnh sau phẫu thuật thẩm mỹ ít ngày. Ảnh: FB Kim Oanh.
Trước khi được chỉnh sửa, gương mặt của Kim Oanh vốn đã ưa nhìn. Ảnh: FB Kim Oanh.
Nữ diễn viên sinh năm 1975 sở hữu vóc dáng thon gọn nhiều năm qua. Ảnh: FB Kim Oanh.
Kim Oanh đóng nhiều phim truyền hình như Sóng ở đáy sông, Những ngọn nến trong đêm, Ma làng, Đừng bắt em phải quên. Năm 2023, cô góp mặt trong phim điện ảnh Người vợ cuối cùng. Ảnh: FB Kim Oanh.
Nhiều năm qua, Kim Oanh kín tiếng về chuyện tình cảm. Ảnh: FB Kim Oanh.
