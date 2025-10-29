Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Nối lại chi thể đứt rời cho nữ sinh 19 tuổi va chạm với xe phân khối lớn

Thời gian vàng để nối chi thể là trong vòng 6 giờ nếu được bảo quản đúng. Việc chuyển nạn nhân sớm đến các cơ sở có khả năng vi phẫu nâng cao cơ hội phục hồi.

Thúy Nga

Va chạm giữa mô tô phân khối lớn và xe máy trên phố Trịnh Văn Bô, Hà Nội đã khiến nữ sinh 19 tuổi - tài xế xe máy bị đứt lìa một chân.

Nạn nhân được phẫu thuật cấp cứu tại Khoa Chấn thương chi trên và vi phẫu thuật, Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện TWQĐ 108, hiện đã được nối lại chi thể đứt rời thành công.

Vụ việc xảy ra vào khuya ngày 15/10, tại phố Trịnh Văn Bô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), gần khu vực Trường Cao đẳng FPT Polytechnic. Sau cú va chạm mạnh giữa mô tô phân khối lớn và xe máy, nữ sinh Đ.P. (19 tuổi, quê Bắc Ninh) - người điều khiển xe máy bị đứt lìa ở vị trí phức tạp - 1/3 dưới cẳng chân phải, kèm dập nát phần mềm.

trong.jpg
Hình ảnh tổn thương trên CT - Ảnh BVCC

Ngay sau tai nạn, nạn nhân được sơ cứu và chuyển khẩn cấp tới Bệnh viện TWQĐ 108 trong “thời gian vàng” - khoảng 2 giờ sau chấn thương. Ngay trong đêm khuya, kíp y bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cắt lọc, xử lý tổn thương, nối mạch máu, thần kinh, gân cơ và xương.

Sau hơn 6 giờ phẫu thuật căng thẳng, phần chi thể đứt rời được nối thành công. Sau phẫu thuật gần 2 tuần, bệnh nhân đã khỏe mạnh và có thể cử động được các ngón chân, cho thấy kết quả phục hồi khả quan.

trong-1.jpg
Kíp y bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật xuyên đêm cứu bàn chân cho nữ sinh gặp nạn

ThS.BS Nguyễn Điện Thành Hiệp, Khoa Phẫu thuật chi trên và Vi phẫu thuật, cho biết: “Đây là một ca khó, vì bệnh nhân trẻ tuổi, phần chi tổn thương phức tạp, thời gian bảo quản và vận chuyển dài. Tuy nhiên, nhờ được sơ cứu và bảo quản chi thể đúng cách, cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các kíp phẫu thuật, ca trồng lại chi thể đã thành công tốt đẹp”.

TS.BS Nguyễn Việt Nam, Viện trưởng Viện Chấn thương Chỉnh hình khuyến cáo: trong các trường hợp tai nạn gây đứt rời chi thể, việc sơ cứu và bảo quản đúng cách đóng vai trò quyết định đến khả năng trồng nối thành công.

Chi thể bị đứt cần được rửa sạch bằng nước đun sôi để nguội hoặc nước muối sinh lý, bọc trong khăn/gạc sạch, cho vào túi nilon kín rồi đặt trong phích đá lạnh. Lưu ý không để chi thể tiếp xúc trực tiếp với đá và không dùng xà phòng hay hóa chất rửa.

trong-2.jpg
Ê - kíp trồng nối chi thể cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Thời gian vàng để nối chi thể là trong vòng 6 giờ nếu được bảo quản đúng. Việc chuyển nạn nhân sớm đến các cơ sở có khả năng vi phẫu như Bệnh viện TWQĐ 108 sẽ nâng cao đáng kể cơ hội phục hồi chi thể.

#Tai nạn mô tô phân khối lớn #Phẫu thuật vi mô chi thể #Sơ cứu và bảo quản đúng cách #Chữa đứt lìa chi thể #Thời gian vàng trong cấp cứu #Phục hồi khả năng vận động

Bài liên quan

Sống Khỏe

Nhiễm trùng hoại tử mất khả năng đi lại vì dao chém đứt gân không biết

Tổn thương gân và mô mềm cần được đánh giá kỹ ngay từ đầu. Chỉ khâu da mà bỏ sót gân có thể dẫn đến mất chức năng nghiêm trọng.

Một vết thương do dao chém ở gót chân tưởng chừng đơn giản đã đẩy người phụ nữ 49 tuổi đến nguy cơ mất khả năng đi lại vĩnh viễn do nhiễm trùng và hoại tử nghiêm trọng.

Nhờ kỹ thuật vi phẫu tiên tiến, các bác sĩ đã tái tạo gần như hoàn toàn gân gót – bộ phận quan trọng quyết định khả năng vận động – giúp bệnh nhân hy vọng lấy lại 80 – 90% chức năng đi lại.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Phẫu thuật vi phẫu nối chi thể đứt rời cứu bàn tay tổn thương nặng

Để tăng cơ hội phẫu thuật bảo tồn phần chi thể đứt rời thành công, người bệnh và người nhà cần lưu ý cách bảo quản chi thể.

Đây là kỹ thuật cao, chuyên sâu của tuyến trung ương trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình tạo hình, đem lại kết quả điều trị khả quan, bảo tồn chi thể, tạo điều kiện để phục hồi chức năng, khả năng lao động và thẩm mỹ cho người bệnh.

dut-roi.jpg
ThS.BSNT Lâm Thanh Hải và BS Cao Đức Mạnh thăm khám bàn tay cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới